Salud Pública activa el aviso rojo en Santa Cruz de Tenerife y El Rosario por altas temperaturas
Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote estarán en la misma situación, mientras que el resto de zonas contarán con otros niveles de riesgo
La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el ámbito del Plan de vigilancia y prevención frente al calor de Canarias, ha activado avisos de distintos niveles de riesgo en la salud por altas temperaturas en el archipiélago.
Esta decisión se ha adoptado siguiendo los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Ministerio de Sanidad para los próximos días, en los que se prevé que se produzca un episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud.
Zonas de MeteoSalud afectadas
Salud Pública activa aviso de nivel 3 (rojo) en las zonas de MeteoSalud de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, y Lanzarote. Este nivel 3 indica un “riesgo elevado” en la población vulnerable al calor (adultos mayores de 65 años o menores de 65 años con factores de riesgo asociados a los efectos del calor), así como en la población general que se exponga prolongadamente al sol.
El aviso de nivel 2 (naranja) se activa en Fuerteventura, Telde y Este, sur y oeste de Tenerife. Este nivel indica un “riesgo moderado” en población vulnerable al calor (adultos mayores de 65 años o menores de 65 años con factores de riesgo asociados a los efectos del calor) y en población general con exposición prolongada al sol.
Y el aviso de nivel 1 (amarillo) se activa en las zonas del norte, este, sur y oeste de Gran Canaria; norte de Tenerife y el oeste de La Palma. En este caso, hay un riesgo leve en población vulnerable.
Recomendaciones
Ante este episodio, se recomienda tomar las medidas de prevención habituales frente al calor se considere reprogramar las actividades al aire libre que supongan un esfuerzo físico y permanecer en lugares frescos el mayor tiempo posible.
Asimismo, en las zonas de MeteoSalud con nivel de aviso 3, se recomienda la cancelación o reprogramación de actividades que expongan al calor a la población de forma prolongada (generalmente de 11:00 a 18:00 horas), como competiciones deportivas, cualquier tipo de actividad física al aire libre o eventos multitudinarios, y trasladarlas a las horas más frescas del día.
Por otra parte, a este episodio se suma en las medianías e islas de Fuerteventura y Lanzarote la entrada de calima, que aunque no se prevé de gran intensidad, puede empeorar los síntomas por calor en la población. Asimismo, este fenómeno conlleva a una disminución de la humedad y contribuye a una alteración en la percepción de la temperatura real.
Personas vulnerables
Salud Pública pide tener especial cuidado con las personas con factores de vulnerabilidad frente al calor. Estas son:
- Lactantes y menores de 4 años, gestantes y adultos >65 años.
- Personas con enfermedades previas respiratorias, cardiovasculares, renales, hipertensión
- Personas con enfermedades crónicas: diabetes mellitus, obesidad mórbida
- Personas con determinados tratamientos farmacológicos: diuréticos, laxantes, neurolépticos, anticolinérgicos, benzodiacepinas
- Personas con déficits cognitivos o con falta de autonomía
- Personas que consumen alcohol u otras sustancias psicotrópicas
- Personas que realizan actividad física intensa al aire libre
- Personas que viven solas, sin hogar
- Personas con elevada exposición al calor por razones laborales, deportivas, ocio o turismo
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