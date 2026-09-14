El alcalde de Santa Cruz propone limitar el acceso de visitantes al macizo de Anaga

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, considera que la solución al colapso circulatorio de Anaga pasa por limitar y escalonar el acceso de visitantes, en línea con las demandas vecinales.

En declaraciones a Radio Marca Tenerife, en el programa de Ibán Bonales, Bermúdez dejó claro que cualquier regulación debe garantizar primero la movilidad de quienes viven en Anaga. «Creo que pasa por limitar el acceso, por supuesto facilitar el acceso a los vecinos y limitar el acceso a los que no sean vecinos», señaló.

El regidor sostiene que el problema se concentra en momentos puntuales, especialmente en Pico del Inglés y, durante el verano, en las playas. A su juicio, la respuesta no pasa por crear más aparcamientos en un territorio protegido y con poco espacio disponible. «Eso se consigue ordenando, escalonando los accesos, limitando los accesos», insistió.

Bermúdez recordó que Anaga es Reserva Mundial de la Biosfera y subrayó que la protección del entorno debe convivir con las necesidades de quienes residen allí. «Lo más importante de Anaga era su entorno natural, pero en el entorno natural viven vecinos y, por lo tanto, los vecinos hay que intentar atenderlos», afirmó.

El alcalde asegura que ha trasladado esta posición al Cabildo de Tenerife, que trabaja en el plan de movilidad del macizo, y añade otra preocupación: el mantenimiento de caminos.

Bermúdez avanzó que Ayuntamiento y Cabildo tienen prevista una reunión para estudiar cómo repartirse las actuaciones. El problema, explicó, es que algunos caminos son privados aunque sean utilizados por numerosos residentes, lo que dificulta una respuesta rápida.

El alcalde cuestiona que el exceso de normas de protección termine retrasando trabajos básicos. «Ahora resulta que nadie firma el limpiar un camino que no sea público», lamentó, pese a recordar que en otras ocasiones esas labores se han realizado desde lo público.

La posición municipal se resume en dos frentes: reducir la presión de vehículos de visitantes y mejorar unos caminos que forman parte de la vida diaria. Para Bermúdez, proteger Anaga no puede significar complicar la vida de quienes la habitan.