Multitudinario recorrido por el casco histórico de Icod de los Vinos: el municipio revive la magia de La Librea con el tradicional baile del Diablo y la Diabla

El municipio de Icod de los Vinos ha vuelto a ser escenario de una de sus manifestaciones etnográficas más arraigadas con la celebración de la tradicional Librea de Las Angustias. En esta ocasión, el Diablo y la Diabla tomaron las calles del casco histórico para encabezar un vistoso recorrido que comenzó en la histórica Plaza de Las Angustias y discurrió por la Plaza de La Pila, la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres y la Calle Hércules, concentrando a cientos de asistentes a su paso.

La cita festiva convirtió el trayecto en una jornada de música, baile y jolgorio colectivo al ritmo de los sones tradicionales. Numerosos niños, niñas y adultos acompañaron la comitiva para presenciar de cerca las carreras y danzas de las icónicas figuras, consolidando una vez más el valor de esta costumbre popular como un elemento transmisor de la identidad y la memoria histórica del Norte de Tenerife.

Simbolismo y arraigo popular en el corazón de la Ciudad del Drago

La Librea constituye una de las expresiones folclóricas más singulares del calendario festivo de la Isla al representar de forma simbólica la constante lucha entre el bien y el mal. Durante la tarde, el tajaraste y la indumentaria característica guiaron el paso de las icónicas figuras ante la atenta mirada de familias enteras que se congregaron a lo largo del trazado urbano, manteniendo viva la fascinación de las nuevas generaciones por los personajes principales.

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La alta convocatoria registrada durante el evento ratifica la excelente salud de las tradiciones del municipio icodense, permitiendo conectar la ermita de Las Angustias con las principales plazas del casco histórico a través de la emblemática calle Hércules. Esta masiva respuesta de residentes y visitantes reafirma la relevancia de preservar los ritos ancestrales que enriquecen el patrimonio cultural canario y dinamizan la vida social del Norte de la Isla.