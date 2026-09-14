Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por este error con el casco que cometen muchos motoristas tinerfeños: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El casco es uno de los elementos de seguridad más importantes para cualquier motorista, pero llevar uno puesto no siempre significa cumplir con la normativa. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que este elemento debe estar homologado y en buen estado, para garantizar máxima seguridad a los usuarios.

No todos los cacos son válidos para circular en moto

La normativa exige que los cascos utilizados por motoristas cumplan con una homologación válida. Desde RACE explica qué hay que comprobar para saber si un casco cumple con la normativa, los usuarios deben revisar la etiqueta colocada en el interior, en la que tiene que aparecer:

La letra E dentro de un círculo.

dentro de un círculo. El número que identifica el país de homologación. En el caso de España es el número 9 (E9)

La normativa europea que cumple.

El número de homologación.

El número de serie de fabricación.

La DGT recuerda que los motoristas son uno de los colectivos más vulnerables de la carretera y es fundamental que cuente con los elementos obligatorios para garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad de estos usuarios en las carreteras.

Un motorista con un casco jet / El Día

Las sanciones a las que se enfrentan

Circular sin casco, llevarlo incorrectamente colocado o utilizar uno que no cumple los requisitos puede acarrear sanciones económicas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. En el caso de que sea el pasajero quien no lleva el casco, también se aplican multas.

Mantener el casco en condiciones adecuadas y comprobar que cumple con la normativa es fundamental para reducir las consecuencias de un posible accidente y evitar sanciones.

Cambios para los motoristas a partir del 1 de octubre

La reforma del Reglamento General de Circulación entrará en vigor el próximo 1 de octubre y obligará a los motoristas a utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier tipo de vía, tanto para conductores como para pasajeros.

Además, permitirá a las motocicletas circular por el arcén derecho cuando exista congestión de tráfico y la señalización lo autorice, siempre sin superar los 30 km/h.