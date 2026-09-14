Tajao no siempre fue famoso por su pescado: así se convirtió este pueblo de Tenerife en un referente gastronómico

Tajao es hoy uno de los lugares de Tenerife más asociados al pescado fresco y la gastronomía marinera, pero no siempre fue así. El pequeño núcleo costero de Arico creció durante décadas alrededor del mar, de los pescadores y de las familias que dependían de las capturas para salir adelante. Los restaurantes llegaron después y terminaron convirtiendo aquella tradición pesquera en uno de los principales reclamos del pueblo.

La historia ha sido recuperada recientemente por el creador de contenido gastronómico Cocituber, que cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok y ha dedicado uno de sus vídeos a explicar por qué Tajao terminó convirtiéndose en uno de los lugares más conocidos de la Isla para comer pescado.

Su relato parte de una curiosidad: hasta finales de la década de 1970, Tajao no contaba con los restaurantes que hoy forman parte de su identidad. Según explica el creador, fue una mujer del pueblo quien comenzó a cocinar el pescado que capturaban los pescadores para ofrecérselo a visitantes y trabajadores.

La iniciativa funcionó y, con el tiempo, comenzaron a llegar familias y clientes de otros puntos de Canarias. La actividad fue creciendo hasta transformar la relación del pueblo con el pescado.

Antes de los restaurantes estaban los pescadores

La historia de Tajao está estrechamente vinculada a la pesca. Durante generaciones, los hombres salían al mar y, cuando regresaban con las capturas, eran también las mujeres quienes desempeñaban un papel fundamental en la economía familiar.

Esperaban la llegada de los barcos, separaban el pescado y salían a venderlo. Cuando la pesca no era suficiente para mantener los ingresos de la familia, algunas mujeres recurrían también al trabajo en los cultivos de tomate.

Era una economía basada en aprovechar los recursos disponibles y complementar unas actividades con otras. El mar proporcionaba pescado, mientras que la agricultura permitía obtener ingresos cuando las capturas escaseaban.

Cocituber resume esa forma de vida en una frase: en Tajao había que ganarse la vida "con lo que hubiera".

El pescado también se intercambiaba por otros productos

Antes de que los visitantes comenzaran a desplazarse hasta Tajao específicamente para comer pescado, las capturas tenían que salir del propio núcleo para encontrar compradores.

Según explica el creador de contenido, los agricultores acudían con frutas y verduras para intercambiarlas por pescado, una práctica que formaba parte de la economía de un pueblo estrechamente ligado al mar.

Con el tiempo se produjo el cambio que acabaría transformando Tajao: en lugar de que el pescado tuviera que salir del pueblo, empezaron a ser los clientes quienes acudían hasta allí.

La gastronomía fue creciendo alrededor de una materia prima que ya formaba parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Vieja, mero, cherne y pulpo, protagonistas de la mesa

La relación entre Tajao y el pescado se mantiene en la actualidad. Entre las especies que cita Cocituber aparecen algunas de las más reconocibles de la gastronomía canaria, como la vieja, el mero, el cherne, el pulpo o el atún.

La forma de prepararlas también responde a esa tradición basada en aprovechar un producto fresco y dejar que sea el propio pescado el protagonista.

En su recorrido por Tajao, el creador de contenido destaca precisamente esa cocina sencilla. La idea es que, cuando la materia prima es buena, no necesita elaboraciones especialmente complejas.

Esa filosofía se ha mantenido en los establecimientos que fueron apareciendo en el núcleo y que contribuyeron a consolidar su fama gastronómica.

De un pueblo pesquero a destino para comer pescado

Uno de los restaurantes que aparecen en el relato es Manolo II, un establecimiento ligado desde hace décadas a la gastronomía marinera de Tajao y cuya apertura se sitúa en 1979.

También menciona Agua y Sal, donde el cliente puede elegir entre diferentes pescados y mariscos y decidir posteriormente cómo prepararlos.

Más allá de los nombres concretos, estos establecimientos forman parte de una transformación más amplia: Tajao pasó de ser un lugar donde se pescaba y se vendía pescado a convertirse en un destino al que se acudía expresamente para consumirlo.

Es precisamente esta evolución la que Cocituber resume al explicar que el pueblo no nació alrededor de los restaurantes, sino que fueron los restaurantes los que terminaron creciendo alrededor de Tajao y de sus pescadores.

Tajao también es piedra y mar

La historia del núcleo no se limita a la pesca. Cocituber también recuerda que Tajao estuvo relacionado con la extracción de piedra y que de esta costa salió material que llegó incluso a las canteras de América.

El paisaje actual conserva parte de esa identidad: las casas blancas, el puerto pesquero, el embarcadero y la costa volcánica forman una estampa muy reconocible del sureste de Tenerife.

Pero si hay un elemento que ha terminado definiendo la imagen de Tajao es su vínculo con el Atlántico.

Hoy, quienes se desplazan hasta este núcleo de Arico lo hacen atraídos por sus restaurantes y por la posibilidad de comer pescado y marisco fresco junto al mar. Sin embargo, detrás de esa oferta gastronómica existe una historia mucho más antigua.

Noticias relacionadas

Antes de que Tajao se convirtiera en un lugar al que ir a comer pescado, era simplemente un pueblo que vivía del pescado. La gastronomía terminó convirtiendo aquella forma de vida en una de sus principales señas de identidad.