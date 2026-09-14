Tenerife prohíbe las quemas agrícolas y el material pirotécnico en el sur de Tenerife por riesgo de incendios

El Cabildo de Tenerife ha activado este lunes, 14 de septiembre, las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en el sur de la isla ante la evolución de las condiciones meteorológicas. La decisión entra en vigor a las 13:00 horas y permanecerá activa hasta que se dicte una nueva resolución.

La medida supone nuevas restricciones para determinadas actividades que pueden provocar un incendio forestal. Entre ellas se encuentran algunas de las acciones habituales en espacios naturales, agrícolas y forestales, por lo que el Cabildo pide a la población extremar las precauciones durante los próximos días.

La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que el cambio en las condiciones meteorológicas obliga a reforzar la prevención en las zonas de mayor riesgo y ha pedido a la ciudadanía “máxima prudencia y responsabilidad” para evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, chispas o calor.

Qué actividades están prohibidas

La declaración del Grado 1 implica la prohibición de distintas actividades dentro de la zona de riesgo de incendios forestales del sur de Tenerife.

Entre las principales restricciones se encuentran:

Hacer fuego en exteriores.

Quemar restos vegetales agrícolas o forestales.

Fumar en las zonas afectadas por las medidas.

Utilizar material pirotécnico.

Emplear maquinaria, herramientas o equipos capaces de generar chispas, calor o descargas eléctricas cuando puedan suponer un riesgo de incendio.

El Cabildo reclama especial precaución con elementos y actividades como los cigarrillos, los grupos electrógenos, el material eléctrico y la pirotecnia, debido a su capacidad para convertirse en un foco de ignición en unas condiciones meteorológicas desfavorables.

La administración insular también hace extensiva la recomendación de extremar las precauciones al conjunto de Tenerife, aunque las medidas específicas del Grado 1 se aplican a la zona de riesgo establecida en el sur de la isla.

Qué se puede seguir haciendo

La activación del Grado 1 no supone el cierre generalizado de los espacios forestales ni impide cualquier actividad en el monte. Algunas actuaciones continúan permitidas al no estar sujetas a restricciones adicionales derivadas de este nivel preventivo.

Entre ellas están los aprovechamientos forestales, el acceso a los miradores y la circulación de vehículos a motor por pistas forestales.

También se mantiene permitido utilizar las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública, así como transitar y permanecer en el monte, los senderos y las pistas forestales.

La actividad recreativa con bicicletas y caballos también continúa autorizada, al igual que la circulación por carreteras insulares y vías municipales.

Los titulares de terrenos, viviendas o infraestructuras pueden asimismo acceder a sus propiedades. En cuanto a la actividad cinegética, se mantiene permitida sin escopeta.

No obstante, el Cabildo recuerda que las actividades que continúan autorizadas deben realizarse adoptando las medidas preventivas necesarias y teniendo en cuenta la situación de riesgo existente.

El Cabildo pide extremar la precaución

Más allá de las prohibiciones concretas, la recomendación de la administración insular es evitar cualquier comportamiento que pueda desencadenar un incendio forestal.

En este contexto, pide prestar especial atención al uso de tabaco, grupos electrógenos, instalaciones y material eléctrico, pirotecnia y cualquier elemento que pueda producir una llama, calor o una chispa.

La institución también insta a los promotores privados de actividades que siguen permitidas a adoptar todas las medidas preventivas necesarias para reducir el riesgo.

La activación del Grado 1 permanecerá vigente hasta que el Cabildo dicte una nueva resolución, por lo que las condiciones y restricciones podrán modificarse en función de la evolución de la situación.

Asimismo, la corporación insular recomienda consultar Tenerife ON, tanto a través de su página web como de su aplicación móvil, para conocer la situación actualizada de las infraestructuras, equipamientos y espacios naturales que puedan estar sometidos a restricciones por esta u otras incidencias.