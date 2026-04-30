Juan Antonio García Abreu: «Nuestro objetivo es impulsar la modernización de La Victoria»

La Victoria de Acentejo celebró recientemente una inauguración muy importante. ¿Qué relevancia tiene la ampliación del centro ocupacional y el parking para el municipio?

“Sin duda, se trata de una noticia histórica y muy positiva que tiene por protagonistas a los chicos y chicas del centro ocupacional, que podrán disfrutar de este espacio. Podremos disponer de unas instalaciones que nos permitan atender a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y mejorar su calidad de vida. Ellos podrán convivir en un entorno nuevo, renovado y con todas las garantías. Por nuestra parte, el objetivo inicial y nuestra prioridad es clara: brindar una mejor comodidad, accesibilidad y cuidado para estas personas y sus familias”.

Esta apertura contó con el apoyo del Cabildo de Tenerife. ¿Considera que los proyectos de la Corporación insular y de los municipios del norte suelen estar alineados?

“Es una realidad que hemos recibido financiación del Cabildo insular para la apertura del centro, aunque lo cierto es que, en términos generales, es complicado contar con los fondos insulares y autonómicos. Recientemente hemos obtenido mayor cooperación por parte del Gobierno de España a través de subvenciones europeas. Aun así, seguimos trabajando para acercar nuestra realidad municipal a las otras administraciones. La inauguración de la ampliación del centro ocupacional ha sido una oportunidad para lograrlo, ya que contamos con representantes de las distintas instituciones”.

¿En qué otras iniciativas trabaja el Ayuntamiento para seguir garantizando la calidad de vida de la ciudadanía?

“Nuestra política para transformar el municipio siempre va orientada a las personas. Por eso, son muchas las iniciativas que venimos desarrollando y que espero que pronto vean la luz como la inauguración de la plaza de La Pólvora y los locales para los taxistas, la colocación de la primera piedra de la Escuela Infantil Municipal después de 45 años, eliminar la totalidad del flúor en el agua, la puesta en marcha de la residencia de Mayores, arrancar con la segunda fase del futuro hotel municipal en la Casa del Deán Calzadilla, la inauguración del techado de las canchas del Instituto Alfonso Fernández o culminar los pasos para ser declarada La Victoria de Acentejo como Ciudad Amiga de la Infancia. Además, recientemente empezamos las III Jornadas de Participación Ciudadana, encuentros por los barrios donde escuchamos las preocupaciones, propuestas y necesidades de los vecinos y vecinas. Escuchar es la clave para desarrollar acciones que repercutan de manera notoria en la vida cotidiana de las personas. Ya a partir de ahí, podemos plantear una hoja de ruta para asegurarnos de que su bienestar es completo: desde el estado de las vías públicas, educación e infancia hasta salud”.

Este es su segundo mandato como alcalde. ¿Qué balance hace de las políticas propuestas? ¿Qué proyecto pendiente quisiera dejar cerrado?

“Hemos avanzado en bastantes proyectos que llevaban mucho tiempo pendientes. La apuesta por la renovación y modernización de nuestras infraestructuras ha sido bastante clara durante este mandato. Ahora mismo tenemos varias actuaciones importantes que tendrán un impacto en el desarrollo del pueblo. Por un lado están los trabajos de reforma integral en la plaza Rodríguez Lara, que van a permitir disfrutar de un espacio renovado. Otra obra que esperamos quedará terminada este año es la del auditorio municipal. Esta infraestructura contará con capacidad para unas 400 plazas y supondrá un antes y un después en la vida cultural de nuestro municipio, ya que por primera vez contaremos con un espacio de estas características”.

¿Qué implicaciones ha tenido el avance de todas estas obras en la vida comercial del municipio?

“Somos conscientes de que las obras son molestas y que repercuten de alguna forma en nuestro tejido comercial. Pero también sabemos que los resultados serán provechosos. Nuestro objetivo es impulsar e invertir en la modernización de La Victoria de Acentejo. Es cierto que nos hemos encontrado con dificultades, personas que les cuesta ceder espacios o que se niegan a implementar mejoras, pero queremos seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestro pueblo y brindar apoyo y herramientas para nuestros empresarios y empresarias”.

¿Cómo afecta la situación de la vivienda al municipio y qué medidas se están implementando para paliar el impacto?

“Este es un problema que afecta a todos los municipios y en especial a los turísticos. La Victoria ha pasado de ser una zona poco demandada a experimentar una saturación considerable. Las personas se encuentran con dificultades para encontrar alquileres y los precios son demasiado elevados. Para los jóvenes que quieren independizarse resulta casi impensable lograrlo. Además, a esto se suman las personas que se trasladan desde otros municipios buscando precios accesibles. Por eso hemos firmado un acuerdo con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias por importe de 4.500.000 euros, que nos permitirá la construcción de 21 viviendas públicas que permitirán ampliar la oferta de alquiler en el municipio y favorecer el desarrollo urbanístico de La Victoria de Acentejo”.