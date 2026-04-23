Supernova se consolida como punto de encuentro empresarial en Tenerife y supera los 1.000 inscritos en su tercera edición

18 de abril de 2026. El Congreso de Comercio y Apoyo a la Empresa, Supernova 2026, ha celebrado este fin de semana en Tenerife su tercera edición, logrando aforo completo superando los 1.000 inscritos y consolidándose como uno de los principales encuentros empresariales de la isla.

La jornada principal, celebrada el sábado en la Pirámide de Arona, reunió a empresarios, emprendedores y profesionales en torno a un programa centrado en el crecimiento de negocio, la digitalización y la evolución del comercio.

El evento arrancó con la ponencia de Emilio Duró, que puso el foco en la actitud y la toma de decisiones en el entorno empresarial.

A continuación, tuvo lugar la inauguración institucional con un diálogo participativo, en el que se trasladaron preguntas reales de asistentes a representantes públicos, en un formato que permitió generar una conversación directa entre el tejido empresarial y las administraciones.

En este espacio participaron Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife; Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo; Krysten Martín, consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa; Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias; Fátima Lemes, alcaldesa de Arona; y Arianna Gassmann, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE).

Rosa Dávila quiso destacar que “Supernova nos permite trabajar con casos reales de referencia en Canarias y poner el foco en los grandes desafíos del emprendimiento y el comercio, como la digitalización, el relevo generacional o la simplificación administrativa. La economía avanza, pero todavía existen muchas barreras para quienes quieren emprender o consolidar sus proyectos. Este congreso nos ayuda a identificarlas y a avanzar en soluciones reales.”

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, afirmó que “esta tercera edición de Supernova vuelve a situar a los empresarios y emprendedores en el centro, como protagonistas del desarrollo de Tenerife. Es un espacio que no solo invita a reflexionar, sino que conecta con las tendencias que están transformando el mercado y con ejemplos reales que inspiran a quienes están pensando en emprender.”

Supernova se consolida como punto de encuentro empresarial en Tenerife y supera los 1.000 inscritos en su tercera edición / SUPERNOVA

Por su parte, Krysten Martín, consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, destacó que “Supernova nace con un objetivo claro: ofrecer herramientas útiles y aplicables al tejido empresarial de la isla. Hemos querido diseñar un congreso que combine inspiración con formación práctica, acercando a los asistentes tanto a referentes nacionales como a casos reales del propio entorno. Nuestro reto es que quienes participan salgan con ideas concretas que puedan llevar directamente a sus negocios.”

Para Gustavo González de Vega “Supernova ha conseguido, por tercer año consecutivo, reunir a emprendedores, autónomos y jóvenes con un objetivo común: desarrollar sus proyectos y generar actividad económica en Canarias. Este tipo de encuentros son clave para impulsar el emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial.”

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, aseguró que “es un orgullo que Supernova se consolide en Arona y siga creciendo como un espacio de referencia para el emprendimiento. Supone una gran oportunidad para el tejido empresarial del municipio y para todos aquellos que quieren desarrollar su actividad y seguir creciendo.”

Según Arianna Gassmann, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, “desde AJE apostamos por un formato que vaya más allá de la inspiración y que realmente acompañe a quienes están emprendiendo o gestionando un negocio. Supernova es un espacio para compartir experiencias, resolver dudas y generar conexiones que aporten valor real. La respuesta de esta edición, con el aforo completo, confirma que existe una necesidad clara de este tipo de encuentros.”

La jornada continuó con ponencias y mesas redondas centradas en aspectos clave para el desarrollo empresarial, y con la participación de Daniela Goicoechea, co-fundadora de Goiko y Brandcrops, así como casos reales vinculados al tejido empresarial. Entre los contenidos abordados destacaron el papel de las redes sociales en el crecimiento de los negocios, el relevo generacional o las estrategias de escalado empresarial.

Además, el congreso incorporó formatos más dinámicos, como la grabación en directo del podcast Tengo un Plan, que entrevistaron a Paco Tormo, co-fundador de Singularu, y acercaron el evento a nuevas audiencias.

La edición de este año ha estado marcada por una alta participación, con más de 1.000 personas inscritas, completando el aforo disponible y reflejando el interés creciente por este tipo de encuentros orientados a la aplicación práctica.

Como novedad, Supernova 2026 introdujo una jornada previa, celebrada el viernes 17, centrada en formación más específica y personalizada. Durante esta primera sesión se desarrollaron masterclasses y mentorías 1:1, en las que los asistentes pudieron trabajar directamente aspectos concretos de sus negocios con especialistas en áreas como marketing, ventas, branding, digitalización o acceso a financiación.

Entre las sesiones destacaron las masterclasses de Daniela Goicoechea, centrada en la aplicación de la inteligencia artificial en negocios, y de Paco Tormo, sobre el crecimiento empresarial y el escalado de compañías.

Otro de los elementos diferenciales de esta edición ha sido la incorporación de un servicio de ludoteca, facilitando la asistencia de profesionales con hijos y reforzando el enfoque del congreso hacia la conciliación.

El networking volvió a ser uno de los pilares del evento, con espacios diseñados para favorecer la conexión entre asistentes y generar oportunidades de colaboración en un entorno cercano y práctico.

Supernova 2026, impulsado por el Cabildo de Tenerife en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE), refuerza así su posicionamiento como el principal punto de encuentro para empresarios y emprendedores de la isla.