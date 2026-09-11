Canarias recupera el calor este sábado: Tenerife superará los 30 grados en algunas zonas

El tiempo dará un giro este sábado en Tenerife, con un nuevo ascenso de las temperaturas después de los valores más contenidos registrados durante los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la isla, aunque persistirá la nubosidad en el nordeste y podrán aparecer intervalos de nubes en otros puntos de la vertiente norte.

La previsión apunta además a la presencia de calima ligera en altura, un fenómeno que también afectará a otras islas del Archipiélago. En Tenerife, las temperaturas máximas subirán ligeramente de forma general y el ascenso podrá ser moderado o incluso notable en medianías, mientras que las mínimas tenderán a descender ligeramente.

En la capital, Santa Cruz de Tenerife, la Aemet prevé una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30. Sin embargo, los valores serán superiores en algunos puntos de la isla y se podrán superar los 30 grados en zonas de la vertiente este.

Más de 30 grados en el este de Tenerife

El ascenso térmico será uno de los principales elementos meteorológicos de la jornada. Aunque la previsión para Santa Cruz fija el máximo en 30 grados, el comportamiento de las temperaturas será más acusado en determinadas zonas, especialmente en medianías.

El viento soplará moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el extremo oeste de la isla. En las zonas de altas cumbres se espera viento flojo de componente este.

Por tanto, la situación prevista para Tenerife combinará temperaturas al alza, cielos generalmente poco nubosos y viento del nordeste, con una mayor presencia de nubosidad en el norte y nordeste.

La calima, por su parte, será ligera y se situará principalmente en niveles altos de la atmósfera.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

El ascenso térmico no será exclusivo de Tenerife. En Gran Canaria, las temperaturas máximas subirán ligeramente y el aumento será más importante en zonas altas. En amplias áreas de medianías del sur se superarán los 30 grados y no se descarta que localmente se alcancen 34 grados.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá una máxima prevista de 26 grados, con una mínima de 24. El norte permanecerá más nuboso, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos o despejados y calima ligera en altura.

En Fuerteventura, las temperaturas también subirán y podrán superar los 30 grados en el sureste. Puerto del Rosario alcanzará los 30 grados. El viento del norte será moderado, con intervalos fuertes en Jandía y zonas interiores del sur, donde incluso podría registrarse alguna racha muy fuerte.

Lanzarote tendrá pocos cambios o un ligero ascenso de las temperaturas, con 29 grados previstos en Arrecife. También se esperan cielos poco nubosos, intervalos de nubes en el oeste y calima en altura.

En las islas occidentales, La Gomera alcanzará los 28 grados en San Sebastián de La Gomera, mientras que La Palma llegará a los 28 grados en su capital. Ambas islas tendrán nubosidad en las zonas bajas del norte y nordeste, respectivamente, y claros en el resto.

En El Hierro, las temperaturas serán más contenidas. Valverde tendrá una mínima de 18 grados y una máxima de 24, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

El viento también será protagonista

El viento soplará de componente norte o nordeste en buena parte del Archipiélago, con intensidad moderada e intervalos fuertes en determinadas zonas.

En el caso de Tenerife, las mayores intensidades se esperan en el extremo oeste, mientras que en Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro también se prevén zonas donde el viento podrá alcanzar fuerza.

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En el mar, las aguas de Canarias estarán condicionadas por vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles repuntes hasta fuerza 6. Se espera marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.