El HUC realiza más de 1.200 tratamientos de reproducción asistida en 2025

La Unidad de Reproducción Humana del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) realizó durante 2025 más de 1.200 tratamientos de reproducción asistida, entre los que se incluyen fecundaciones in vitro, inseminaciones artificiales y ciclos de descongelación de embriones.

En concreto, durante el pasado año se llevaron a cabo 641 fecundaciones in vitro (FIV/ICSI) y 110 inseminaciones artificiales, mientras que el programa de descongelación de embriones alcanzó los 521 ciclos.

A estas técnicas se suma el trabajo relacionado con la preservación de la fertilidad, especialmente en pacientes que van a someterse a tratamientos contra el cáncer. En estos casos, la unidad realiza procedimientos de vitrificación de ovocitos y embriones, además de conservar tejido ovárico, espermatozoides y biopsias testiculares.

La actividad acumulada de la unidad también da cuenta de su trayectoria. Desde su puesta en funcionamiento en 1991, ha realizado cerca de 19.000 fecundaciones in vitro.

Una unidad con diferentes técnicas de reproducción asistida

La Unidad de Reproducción Humana del HUC ofrece diferentes tratamientos destinados a pacientes con problemas de fertilidad. Entre ellos se encuentran la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la microinyección espermática (ICSI).

Esta última técnica consiste en introducir directamente un espermatozoide en cada ovocito mediante una micropipeta. Según los datos facilitados por la unidad, los embriones obtenidos mediante ICSI presentan una proporción y una calidad similares a los de una FIV convencional, al igual que las posibilidades de conseguir un embarazo y que este evolucione con normalidad.

El centro también realiza cultivos prolongados, congelación de gametos y embriones y preservación del tejido ovárico.

A esta cartera se incorporan además el diagnóstico genético preimplantacional, la donación de ovocitos y el tratamiento de parejas serodiscordantes.

Según la información facilitada, el HUC es el único centro público de Canarias que tiene implantado el conjunto de estos tratamientos.

Preservación de la fertilidad antes de tratar el cáncer

Una de las áreas de trabajo de la unidad es la preservación de la fertilidad de pacientes que deben someterse a tratamientos contra el cáncer.

La intervención se realiza antes de iniciar determinadas terapias que pueden afectar a la capacidad reproductiva y permite conservar diferentes tipos de material biológico para un posible uso posterior.

En función de cada caso, se pueden vitrificar ovocitos y embriones, así como conservar tejido ovárico, espermatozoides o realizar una biopsia testicular.

Un equipo multidisciplinar

La unidad está formada por profesionales de diferentes áreas, entre ellos especialistas en Ginecología, Biología, Enfermería y técnicos de laboratorio, además del personal auxiliar y administrativo.

Su actividad se desarrolla también en coordinación con otros servicios del HUC, como Urología, a través de sus especialistas en Andrología, la Unidad de Genética del Laboratorio Central y la sección de Ecografía de Ginecología y Obstetricia.

Esta coordinación permite abordar los tratamientos de reproducción asistida desde diferentes especialidades y adaptar el procedimiento a las características de cada paciente.

El HUC participa en el Registro Nacional

La Unidad de Reproducción Humana del HUC ha recibido nuevamente el certificado de participación en el Registro Nacional de Actividad y Resultados de los centros y servicios de reproducción asistida.

El registro recopila los datos de actividad y resultados de los centros españoles y permite disponer de información sobre los tratamientos realizados.

El último informe disponible recoge la actividad correspondiente a 2024 y ofrece datos de las técnicas de reproducción asistida desarrolladas en España. La participación permite registrar y seguir los tratamientos realizados por la unidad y disponer de sus resultados dentro de este sistema nacional.

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La unidad también desarrolla actividad docente con estudiantes de grado y posgrado de Medicina y Biología de la Universidad de La Laguna y cuenta con un sistema de gestión de calidad sometido a auditorías internas y externas.