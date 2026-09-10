La Laguna Tenerife calca su anterior amistoso y cae contra el Unicaja (80-76)

Mismo guion e idéntico desenlace. La Laguna Tenerife ha caído contra el Unicaja (80-76) en el primer partido del Torneo Costa del Sol, un choque celebrado en el Rincón de La Victoria pero que bien podría haber sido la reedición calcada del disputado cinco días antes en Utebo ante el Casademont Zaragoza. Y es que el cuadro de Jaka Lakovic repitió otra puesta en escena muy fría (llegó a estar 16 abajo con el 30-14), tuvo problemas en varios pasajes del duelo con el balance defensivo, y además pagó su pobre porcentaje en el tiro exterior: 4/20.

Con todo, y agarrado a la solvencia interior de Gio Shermadini (17 puntos) y algunos fogonazos de TJ Bamba (14 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias), el conjunto de Jaka Lakovic llegó al tramo final en disposición de luchar por la victoria (71-74). Ahí, su falta de definición y la aparición de Willy Hernangómez (16 puntos y 11 rebotes) dejaron con las ganas al CB Canarias.

Intensidad para una buena puesta en escena

Entre su gran actividad atrás (sobre todo lejos del aro y en línea de pase) y el binomio entre Kyle Guy y Vince Hunter sacando espacios en ataque, el Canarias hizo una buena puesta en escena (0-5), pero con la dirección de Perry primero y las rotaciones iniciales después las tornas cambiaron. El cuadro aurinegro se atascó en ataque (Huertas erró dos finalizaciones seguidas), sufrió en el balance y también con las inversiones de balón de su rival (10-5).

Con paciencia el cuadro de Lakovic se agarró al choque desde el 4,60 (4/4 para el 10-9), pero en cambio los aurinegros recrudecieron errores. Delante, sin disponer apenas de situaciones claras de tiro y llevando varios ataques al límite de los 24 segundos; y atrás siendo castigado a la carrera y desde el perímetro (cinco triples del Unicaja en el primer acto) para llevar el marcador a un 21-9. Shermadini rompió la sequía tras muchos minutos, si bien el georgiano nunca estuvo a gusto ante los numerosos contactos recibidos cerca del aro (24-11).

Atasco en ataque

Ya en el segundo acto Guy trató de romper la dinámica (24-14) pero lejos de dar con un punto de inflexión el conjunto lagunero tradujo sus problemas defensivos en varias pérdidas seguidas (30-14). Volvió a amagar el Canarias con una tímida recuperación (32-20), pero entre varios errores en ataque y una cierta inferioridad en los 1x1 dispararon de nuevo a los locales hasta el 38-22.

Con un equipo pequeño (Fitipaldo, Fernández y Van Beck coincidieron en la pista) aumentó algo su solidez atrás el equipo lagunero, que con la dirección de Jaime y, en especial, la aportación interior de Gio Shermadini (ocho puntos casi seguidos con mucha presencia en el tiro libre), el plantel de Lakovic minimizó daños, logró irse solo diez abajo al descanso y con la sensación de haber dado con la tecla para poder emparejar fuerzas.

No pudo mantener esa senda el Canarias a la vuelta de vestuarios. Y es que su falta de contundencia atrás cerca del aro, sus errores en el triple (alargó su 1/8 al descanso), las faltas de Hunter (tercera y técnica en la misma acción) y ciertos rebotes defensivos concedidos, impidieron competir en condiciones al cuadro lagunero (46-32). La situación pareció empeorar con un deficiente balance, si bien Huertas ajustó su mano (tras un 0/4) y repartió juego para que La Laguna Tenerife ganara en fluidez.

Más fluidez ofensiva

En los momentos de mayor continuidad ofensiva de todo el partido, el Canarias fue arañando poco su desventaja (56-49), si bien ese intento de remontada, y pese la presencia interior de Shermadini, se evaporó por la aparición en escena de Lukosius. El lituano castigó tres veces casi seguidas desde el 6,75 (67-57, 29'). Él solo había anotado el triple de veces más que todo el equipo isleño en casi 30 minutos de partido.

Preocupante sequía que rompieron de cuajo Bamba y Fernández para cerrar el tercer cuarto y abrir el último respectivamente (67-63). Y es que a poco que corrigió una de sus marcadas deficiencias, el Canarias se había metido en partido. Recuperación a medio camino, porque si bien los de Lakovic reincidieron en sus buenas prestaciones en su media lado de la cancha (generando dudas en los de Vidorreta), en cambio volvieron a su carrusel de malas definiciones en ataque (69-64, 34').

La irrupción de TJ Bamba

El que sí dio ese necesario paso al frente fue TJ Bamba, férreo atrás, muy rápido a la contra y participativo desde el arco para dar a su equipo su primera renta en muchísimos minutos (69-70). Los tinerfeños habían inclinado la cancha para el 71-74 pese a los errores en el libre de Hunter. El norteamericano estuvo muy activo delante, pero detrás fue superado por la altura de Hernangómez, que con ocho puntos seguidos puso a los malagueños en franquicia (77-74) con poco más de un minuto por jugarse.

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TJ Bamba penetra a canasta ante Lukosius. / Emilio Cobos (CBC)

Una pérdida en el 2x2 entre Huertas y Shermadini y un triple de Hunt le dieron la puntilla a un Canarias (80-74) al que le faltó gasolina para culminar una remontaba obligada tras su fría puesta en escena. En menos de 24 horas, otro exigente test: Real Madrid (viernes, 19:00).