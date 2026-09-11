El Cabildo instala más vinilos de protección en la TF-1 para evitar la colisión de aves a la altura de Candelaria

Las áreas de Carreteras y Medio Natural del Cabildo instalaron un sistema de vinilos de señalización sobre las pantallas acústicas acristaladas de la TF-1, a la altura de la calle Frailes Dominicos, en Candelaria, con el objetivo de reducir la colisión de aves contra estas superficies transparentes.

La actuación responde a la detección de un punto especialmente conflictivo para la avifauna, donde los servicios técnicos del Cabildo constataron una elevada mortalidad de aves al impactar contra las pantallas acústicas. El problema se concentra en un tramo de aproximadamente 93 metros de longitud, correspondiente a 24 paneles acristalados situados junto a una zona arbolada utilizada por distintas especies para refugiarse y nidificar.

Los informes de la Unidad de Biodiversidad del Cabildo y por los agentes de Medio Ambiente confirmaron que la mortandad de aves en este punto es continua debido a la dificultad que tienen para detectar las superficies acristaladas cuando salen de la cobertura vegetal. El proyecto consistió en la instalación de un sistema de vinilos con bandas verticales blancas de dos centímetros de ancho.

Aplicar criterios ambientales

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, explica que “esta actuación demuestra que la gestión de las carreteras también debe incorporar criterios ambientales. Con una intervención sencilla y eficaz damos respuesta a un problema detectado por nuestros técnicos y por colectivos ecologistas, contribuyendo a hacer compatible la conservación de las infraestructuras con la protección de la biodiversidad”.

Arteaga añade que “la seguridad vial y la protección del entorno natural pueden y deben avanzar de la mano. Actuaciones como esta reflejan el compromiso del Cabildo con un modelo de conservación de las carreteras cada vez más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, señala que “la protección de la biodiversidad requiere intervenir sobre aquellos puntos donde existe una afección demostrada a la fauna silvestre. Esta actuación permitirá reducir de forma muy significativa la mortalidad de aves en un enclave especialmente sensible”.

Blanca Pérez destaca además que “la colaboración entre las áreas de Medio Natural y Carreteras es fundamental para integrar la conservación de la biodiversidad en las infraestructuras insulares y seguir impulsando medidas basadas en criterios técnicos y científicos”