Nueve multas al día en Tacoronte: la cifra de sanciones en el municipio se dispara entre mayo y junio

Los agentes de la Policía Local de Tacoronte han puesto algo más de nueve multas al día en el municipio. Así se desprende de la repuesta de la edil de Seguridad del Ayuntamiento, Vanesa Luis-Ravelo, a una pregunta de la oposición sobre el incremento de las sanciones en el municipio durante el último año.

Según los datos aportados por la concejala, solo en junio se superaron las 300 multas, frente a las cien registradas en el mismo mes del año pasado. Mientras, en mayo de 2025 las sanciones ascendieron a 54, cifra que se elevó este 2026 hasta las 282. En conjunto, la variación implica un incremento de 430 multas y un aumento de casi un 280%, una subida lo suficientemente elevada como para que la oposición reclame explicaciones.

El Gobierno municipal atribuye este aumento al refuerzo de la Policía Local. Según explicó Luis-Ravelo, la plantilla ha pasado de nueve agentes al inicio del mandato a 28 efectivos en la actualidad. La concejala defiende que el incremento de las sanciones "no debe interpretarse como algo negativo", sino como una consecuencia de una mayor presencia policial y, por tanto, de una "mayor seguridad en el municipio". Añade, además, que "los agentes solo sancionan alrededor del 20% de las infracciones que detectan".

La edil rechaza la versión del portavoz de la oposición, José Daniel Díaz Armas, quien sostiene que durante su etapa como alcalde se impulsó el procedimiento que permitió aumentar la plantilla en 16 agentes. Luis-Ravelo niega que el anterior Gobierno municipal dejara una Policía Local con tal cantidad de efectivos y defiende que la plantilla era de nueve agentes al inicio del actual mandato. El incremento de las sanciones coincide, asimismo, con la entrada en aplicación de nuevas normas municipales y con una mayor actividad de control en determinados ámbitos.

Ordenanzas recientes

Entre las novedades de la normativa sancionadora en el municipio de Tacoronte se encuentra una reciente ordenanza, de este mismo año, en la que se pone el foco en la protección del arbolado. Así, el documento promovido por la Concejalía de Medio Ambiente contempla no solo la creación de un inventario de ejemplares en espacios públicos y fincas privadas, sino también sanciones que oscilan entre los 60 y los 3000 euros por infracciones leves, graves o muy graves contra las especies localizadas en la ciudad.

Así, cortar hojas o flores, grabar o pintar en la corteza, sacudir ramas, colgar cuerdas, atar motocicletas y bicicletas, apoyar escaleras, carteles o cualquier tipo de mobiliario, o no recoger los excrementos de perros, se considera una infracción leve y se multará con entre 60 y 180 euros.

En el caso de la tala o el daño, podar sin previo informe favorable de los servicios municipales, cortar o arrancar ramas y raíces de ejemplares en espacios verdes, destruir o dañar elementos de la red de riego, verter líquidos contaminantes que puedan dañar el árbol, y depositar elementos de construcción, como cemento o escombros en las proximidades o alcorques, son acciones que están tipificadas como graves (entre 181 y 1.500) o muy graves (hasta 3.000 euros).

En relación, el pasado mes de junio desde Tacoronte informaban de las primeras sanciones a vecinos por vertidos de enseres y mobiliario. La Policía Local de Tacoronte ha iniciado las primeras inspecciones en diferentes puntos del callejero de la ciudad con la correspondiente apertura de expedientes sancionadores tras la detección de vertidos incontrolados de enseres, muebles y otros residuos contaminantes.

Tras las intensas indagaciones efectuadas por los agentes, y gracias al apoyo de las cámaras ubicadas en puntos estratégicos del municipio junto a la colaboración activa de los vecinos y vecinas, se ha logrado identificar a los autores de estas primeras infracciones en la vía pública. En consecuencia, se han abierto las diligencias pertinentes para sancionar económicamente a quienes no han hecho un uso correcto de la gestión de residuos en la ciudad, explicaba entonces el Consistorio de Tacoronte.

Seguridad sí, pero con cercanía

En cualquier caso, el portavoz del grupo mayoritario de la oposición insiste en que no se trata de cuestionar la labor de los agentes de seguridad, quienes "tienen la obligación de garantizar la seguridad, ordenar el tráfico y hacer cumplir las normas". "La multa debe ser una herramienta necesaria para garantizar la convivencia pero no puede convertirse en la imagen principal de la relación entre el ayuntamiento y sus ciudadanos", añade.

La concejala de Seguridad, por su parte, defiende que "un mayor número de multas no tiene por qué ser negativo". Luis-Ravelo considera que el incremento responde a una Policía Local que ahora cuenta con más efectivos y tiene una mayor presencia y actividad en las calles. Frente a las críticas de la oposición, sostiene que el aumento de las sanciones refleja precisamente que los agentes están actuando ante las infracciones que detectan.

El portavoz defiende una Policía Local con mayor presencia en los barrios y orientada también a informar, prevenir y atender a los vecinos, sin renunciar a la vía sancionadora cuando existan infracciones graves o comportamientos reiterados. "Se puede hacer cumplir la ley tratando al ciudadano con respeto, explicando, ayudando y previniendo. Y cuando alguien incumple gravemente las normas o persiste en hacerlo, entonces, por supuesto, habrá que sancionar. Ese es el modelo de Policía Local que queremos para Tacoronte", concluye Díaz.