Las alertas por violencia de género alcanzan el máximo histórico en Canarias con 63 alertas al día en agosto

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió 1.955 alertas por violencia de género en el mes de agosto, lo que supuso 63 alertas al día, el máximo histórico desde que hay registros. De este total, el 59% (1.148 alertas) fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los dispositivos de emergencia insulares.

La directora del ICI, Ana Padrón, asegura que "para darle la vuelta a este grave problema estructural, necesitamos que toda la población se implique y se posicione contra los maltratadores y el machismo". "Desde el ICI estamos impulsando formación en todos los ámbitos, colaboramos con educación para sensibilizar desde la escuela sobre la violencia de género y desarrollamos diversas campañas, gracias a estas acciones estamos consiguiendo visibilizar más violencias que antes permanecían ocultas". Explica sin embargo, que no es suficiente. Se necesita además combatir el creciente negacionismo de la violencia de género, una violencia que afecta con especial crueldad a mujeres que padecen discapacidad, este mes, 68 de las alertantes.

Manifestación del 8M en una imagen de archivo. / Juan Castro

Más denuncias que nunca

Ana Padrón señala que "como ya ocurrió en julio, en este último mes de agosto se ha vuelto a superar la cifra de alertas por violencia de género que el teléfono de emergencia ha recibido en un solo mes desde su creación en 1999". El registro de llamadas de agosto supone un aumento del 6,5% respecto al mismo mes de 2025. En cuanto al acumulado del año las 13.580 de estos ocho primeros meses del año representan un 12% más que en el mismo periodo de 2025.

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en agosto en 216 ocasiones. 43 mujeres, con sus 23 hijas e hijos, fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador ante la imposibilidad de alojarse en otro lugar. De forma paralela, en este mes se movilizaron 1.148 recursos policiales y 80 sanitarios. La mayoría de agresores fueron la pareja (841), o la expareja (482), también hubo agresiones por parte de hijos (70), desconocidos (60), amigos (22), padres (25) o hermanos (16).

En cuanto al tipo de agresiones, casi el 4% fueron agresiones sexuales lo que supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 35 ocasiones. El 41% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 42% violencias no físicas. Por grupos de edad, en agosto aumentaron las llamadas de violencias sobre mujeres de 18 a 35 años. En concreto se recibieron 405 alertas en agosto (372 en julio) y las de mujeres de 76 a 97 años, 18 en agosto (15 en julio). En cuanto al resto de grupos, se recibieron 26 alertas de violencias sobre niñas menores de 18 años, 6 menos que en julio en el que se recibieron 32 alertas. 343 de mujeres de entre 36 y 55 años, (410 en el mes anterior) y 103 de 56 a 75 años (109 en julio).

Demandas por islas en 2026 / La Provincia

Llamar es el paso más importante

La directora del ICI, recuerda la importancia de llamar al 112 ante cualquier indicio o sospecha y se congratula de que en agosto aumentara el volumen de llamadas de alertantes accidentales y de familiares de la víctima. "Necesitamos que el entorno inmediato, o las personas que por casualidad presencian una agresión o ven algo sospechoso llamen para proteger a la víctima y se active cuanto antes la intervención profesional que sea necesaria". En agosto, la mayoría de las llamadas, el 38%, fueron realizadas por la propia víctima, un 26% por alertantes accidentales, un 17% por instituciones, y un 7% por familiares.

El ICI financia este servicio especializado del 112, que atiende todas las violencias de género las 24 horas al día y todos los días del año. Asimismo, impulsa una red de recursos por todo el archipiélago y en convenio con los cabildos para informar, prevenir y atender a las víctimas de violencias de género a la que el pasado año se sumaron los cinco nuevos centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas