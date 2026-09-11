¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife vuelve a llenar sus fines de semana de propuestas de ocio gracias a una programación que combina iniciativas públicas y privadas con el objetivo de mantener viva la actividad en la Isla. Tradiciones, cine y buena música protagonizan buena parte de la agenda de estos días, con opciones para todos los gustos.

Música

Santa Cruz también contará con una amplia oferta cultural y festiva durante estos días. La calle de La Rosa volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro de la capital con la celebración de Vive La Rosa, que tendrá actividades durante el viernes y el sábado en esta vía recientemente renovada.

La programación de la capital incluye además propuestas como el Festival Keroxen, el viernes a las 19:00 horas en el Espacio Cultural El Tanque, y la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife, que arrancará a las 19:30 horas en el Auditorio de Tenerife Adán Martín con Libertad o destino, protagonizada por la Sinfonía n.º 2, Resurrección, de Gustav Mahler.

El sábado, Santa Cruz sumará propuestas como el Festival Tensamba, las actividades de Noctámbula Tenerife en el Recinto Ferial y distintas celebraciones populares en barrios de la capital. El domingo, el Summer Pop Tenerife 2026 ocupará también el Recinto Ferial con una nueva jornada de música.

Entre las propuestas de ocio destaca además Mojitos Vacilón Fest, que se celebrará el sábado 12 de septiembre en la Alameda del Duque de Santa Elena, de 12:00 a 23:00 horas. El evento combinará música, gastronomía, baile y comercio local como fórmula para despedir el verano y pondrá también el foco en los vínculos históricos entre Canarias y Cuba.

La programación arrancará con diferentes actividades de baile de Aradance y continuará por la tarde con música en vivo de Calle Obispo, a las 16:30 horas, y el Vacilón con El Caracol, a las 18:00 horas. El recinto contará además con una zona gastronómica y un espacio dedicado al comercio local.

Humor

El humor será uno de los grandes protagonistas del fin de semana gracias al Reíslas Festival de Humor 8 Islas, que llevará dos propuestas hasta el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. La Forte será la encargada de abrir la programación el sábado 12 de septiembre, a las 20:30 horas, con Estoy como nunca, un espectáculo en el que aborda con ironía las distintas formas de entender el mejor momento de la vida a medida que pasan los años.

La humorista recorre las expectativas asociadas a los veinte, treinta y cuarenta años, desde las ganas de comerse el mundo hasta descubrir que, en ocasiones, es el mundo el que se ha adelantado. La función, recomendada para mayores de 16 años, convierte el paso del tiempo en una reivindicación cargada de humor. Las entradas tienen un precio general de 16 euros.

El domingo 13, a las 19:00 horas, será el turno de José Corbacho y David Fernández, que presentarán David y José: No somos Estopa. El espectáculo parte de las experiencias y anécdotas que ambos artistas han acumulado a lo largo de sus respectivas carreras y juega también con la coincidencia de sus nombres con los hermanos Muñoz, integrantes de Estopa.

Cine

El cine de autor también tendrá su espacio este fin de semana en TEA Tenerife Espacio de las Artes, que proyectará Forastera, de Lucía Aleñar Iglesias, desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre, a las 19:00 horas.

La película se adentra en el duelo de Cata después de perder a su abuela en un accidente doméstico. A partir de ese momento, la protagonista entra en una dimensión marcada por lo onírico y lo espiritual mientras afronta la pérdida junto a su abuelo, una situación que termina alterando el equilibrio de los roles familiares.

La directora convierte una casa de playa de Mallorca en un escenario casi fantasmal para construir un relato de luces y sombras alrededor del duelo. El largometraje, de 97 minutos y pendiente de calificación por edades, se proyectará en versión original en catalán con subtítulos en español.

Tradiciones

Las Fiestas del Cristo de La Laguna volverán a concentrar una amplia programación durante el fin de semana. El viernes 11, a las 21:00 horas, Los Cantadores ofrecerán el tradicional Concierto al Cristo, con la colaboración especial de Pitingo y Lucrecia.

La jornada del sábado arrancará a las 11:00 horas con la Luchada Institucional de las Fiestas del Cristo 2026. Durante todo el fin de semana también podrá visitarse, en el Camino Largo y la Avenida de La Universidad, la muestra La artesanía en las Fiestas del Cristo, dedicada a los oficios y productos artesanos.

La música continuará por la tarde con el Tardeo Salsero, a partir de las 16:00 horas, con Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantanamera y Moise González y su orquesta. A las 19:00 horas llegará el XIX Pasacalle de Tunas Universitarias por las calles del casco histórico y, ya a las 22:00 horas, la jornada terminará con el Megaverbenazo del Cristo, con Armonía Show, Ledes Díaz, Grupo Bomba y Victoria Escudero 'La Leona'.

El domingo estará especialmente dedicado a las familias y a las tradiciones. A las 10:00 horas, la Plaza del Cristo acogerá el segundo Domingo de Feria Infantil, con juegos, hinchables, animación y actividades para los más pequeños. A mediodía, la compañía Habemus Teatro presentará el musical Las historias del genio.

Por la tarde, a las 20:00 horas, el Desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego recorrerá el trayecto entre la Plaza de la Concepción y la Plaza del Cristo. A las 21:00 horas comenzará la Noche de las Tradiciones, que incluirá un reconocimiento a la desaparecida Agrupación Folklórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parrandas por su contribución al folclore musical de Canarias. La velada contará con las actuaciones de Taburiente y Domingo Rodríguez ‘El Colorado’. La jornada culminará a medianoche con los Fuegos de la Víspera.

Artesanía

La artesanía será otro de los atractivos del fin de semana con la IV Feria de Artesanía de El Sauzal, que se celebrará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en la Plaza del Príncipe.

La muestra, organizada por el Cabildo y el Ayuntamiento de El Sauzal, reunirá a más de 30 artesanos y permitirá conocer creaciones de 17 modalidades diferentes, entre ellas carpintería, cerámica, cerería, decoración de telas, ganchillo, joyería y marroquinería.

La feria dispondrá de 31 carpas individuales, además de servicios de información, mantenimiento y pago con tarjeta. El horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas durante las tres jornadas, ofreciendo una oportunidad para acercarse al trabajo artesanal y adquirir piezas únicas vinculadas a la tradición y la creatividad de Tenerife y América.

Gastronomía y vino

Los amantes del vino y la gastronomía también tendrán una cita este sábado en Los Realejos, donde la Playa de El Socorro acogerá, de 18:00 a 02:00 horas, la IX Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife. El evento reunirá 79 referencias vinícolas de 25 bodegas de Tenerife y Gran Canaria, isla invitada en esta edición, junto a ocho establecimientos de restauración que ofrecerán un total de 37 propuestas gastronómicas.

La jornada combinará degustaciones, gastronomía y música en un entorno al aire libre junto a la costa realejera. El programa musical contará con las actuaciones de Vamos y la liamos, a las 18:00 y 00:00 horas, Sin Cobertura, a las 20:00, y Stereogroove, a las 22:00 horas.

La organización también ha previsto un dispositivo especial de transporte para facilitar los desplazamientos y reducir el impacto ambiental de la celebración, con guaguas gratuitas desde distintos puntos de Los Realejos hacia la playa y servicios de regreso hasta las 02:30 horas. La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Local en 2019, apuesta además por medidas de sostenibilidad, como el uso de catavinos reutilizables y la prohibición del vidrio.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana llega el domingo de la mano del CD Tenerife, que se enfrentarán al CD Leganés. La cita será a las 20:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López.