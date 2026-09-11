El Ayuntamiento de Güímar prohíbe el baño en la playa de El Cabezo por vertidos de aguas residuales

Otra playa de Tenerife se cierra al baño por vertidos de aguas residuales, la mayor amenaza que se cierne sobre la biodiversidad isleña. El Ayuntamiento de Güímar ha decretado este viernes 11 de septiembre de 2026 la prohición de echarse un chapuzón en la principal playa del municipio, El Cabezo, situada en el Puertito de Güímar.

La orden de Salud Pública que ha acatado el Consistorio güimarero se debe a una analítica del pasado día 9 que dio un resultado de 410 unidades por cada 100 mililitros en esterococos intestinales, un grupo de bacterias presentes en las aguas fecales que generan los núcleos urbanos. Es más del doble del tope (200) permitido por la normativa.

El departamento del Gobierno de Canarias que lleva el control de las aguas que bañan las costas isleñas hará un seguimiento en las próximas horas y la reapertura dependerá de que el parámetro vuelve a estar por debajo de lo permitido.

El Cabezo es la playa urbana por excelencia del municipio. Al formar una línea continua costera con otras pequeñas calas de la zona (como La Charcada), funciona como el principal motor turístico de Güímar. Es la playa a la que acuden en masa los residentes y visitantes que buscan comodidad, aguas tranquilas protegidas por espigones, terrazas, restaurantes y servicios accesibles a pie de calle.

Es la quinta vez que Salud Pública ordena cerrar una zona de baño en la Isla este verano por episodios de contaminación generados por las aguas negras de las poblaciones. El primero se produjo el 6 de julio en el municipio de Granadilla de Abona, donde se cerró al baño la playa de Leocadio Machado, en El Médano.

La alerta sanitaria saltó tras un análisis rutinario de Salud Pública que detectó una concentración de la bacteria Escherichia coli (E. coli) de 800 unidades, rebasando notablemente el límite legal de seguridad fijado en 500. Tras el precinto preventivo, el agua recuperó los parámetros óptimos en los contraanálisis consecutivos y la playa pudo reabrir por completo el 8 de julio de 2026.

El gran foco de contaminación de la Isla se concentró en el norte, concretamente en Playa Jardín (Puerto de la Cruz), un complejo de tres calas afectado estructuralmente por la rotura del emisario submarino de la depuradora comarcal y que sufrió dos clausuras este periodo estival.

Playa de El Cabezo, situada en el Puertito de Güímar, que acaba de quedar cerrada al baño por contaminación fecal. / María Pisaca / MARIA PISACA

El segundo cierre de la isla (y primero de esta playa) tuvo lugar el 23 de julio, cuando un empeoramiento en la calidad microbiológica del agua obligó a izar la bandera roja. Semanas más tarde, el 4 de septiembre de 2026, se decretó el tercer cierre de la temporada en la isla y el segundo específico para Playa Jardín, después de que las muestras oficiales de laboratorio volvieran a arrojar niveles de bacterias fecales incompatibles con el baño seguro.

En medio se produjo el cuarto caso en La Laguna, en concreto en la playa de Bajamar, justo al lado de las piscinas naturales. Ocurrió el 26 de agosto tras un muestreo que arrojó un valor de enterococos intestinales superior a las 800 unidades, sobrepasando drásticamente el umbral de alerta de 200.

El quinto y último cierre de este verano es el comentado de este viernes de El Cabezo. Ante el riesgo para la salud, el Ayuntamiento ha procedido al vallado de los accesos a la arena y mantiene la prohibición de bañarse activa mientras se realizan las tomas de muestras de seguimiento.