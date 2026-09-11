Especialistas de 20 nacionalidades buscan más energía geotérmica en las entrañas de Tenerife tras el hallazgo de una primera reserva

En una parcela de suelo rural de Trevejos, entre pinares del municipio de Vilaflor de Chasna, especialistas de más de 20 nacionalidades trabajan día y noche para llegar a los tres kilómetros bajo tierra en busca de un recurso geotérmico suficiente para explotarlo e incorporarlo al sistema energético tinerfeño.

Ingenieros, perforadores, geólogos y técnicos de otras ramas participan en una perforación que funciona las 24 horas y que este viernes 11 de septiembre de 2026 ya había llevado al primero de los sondeos hasta los 2.870 metros de profundidad. Es el equipo que acaba de protagonizar un hito en Canarias y España: la primera vez que se encuentra un sistema geotérmico susceptible de aprovechamiento energético.

La campaña contempla tres sondeos, dos en el mencionado punto de Trevejos y un tercero en otro punto situado cuatro kilómetros al este, con un coste global de 28,8 millones de euros. Las perforaciones las ejecuta la compañía británica Marriott Drilling Group, que ha desplazado a Tenerife a 41 trabajadores. A ellos se suman los equipos de apoyo de la empresa canaria Disa y de la islandesa Reykjavik Geothermal, además de los investigadores del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife.

A pesar del descubrimiento histórico, la actividad no se detiene. Los equipos se relevan día y noche bajo estrictas medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Durante el avance con la maquinaria especializada han atravesado materiales de extrema resistencia, con una dureza de 7 en la escala de Mohs, cuyo máximo, 10, corresponde al diamante. No pararán hasta determinar con precisión cuál es la dimensión de este reservorio y cuál es su capacidad de explotación.

El pozo de Trevejos ha batido dos récords. Nunca se había realizado en Canarias un sondeo de ningún tipo a semejante profundidad y es, además, el sondeo geotérmico más profundo ejecutado en España. Solo las exploraciones petrolíferas han descendido más en territorio nacional. La campaña sitúa así a Tenerife ante un terreno prácticamente inédito para la investigación energética española.

Los primeros resultados llegaron una vez superados los 2.300 metros. Allí se localizaron calor, agua a más de 150 grados y permeabilidad en las rocas, los tres componentes necesarios para la existencia de un sistema geotérmico susceptible de aprovechamiento energético. La maquinaria continuó perforando y desde entonces ha avanzado otros 570 metros mientras los especialistas recopilan información sobre el reservorio.

Lo que ocurre en Vilaflor trasciende a Tenerife y Canarias. Además de los registros alcanzados en las perforaciones, la Isla ha colocado la primera piedra de la geotermia en la historia energética de España. Nunca se ha producido electricidad en el país a partir del calor de las grandes profundidades del subsuelo y ningún proyecto geotérmico había alcanzado el grado de desarrollo y la profundidad de Trevejos. Tenerife ha pasado de estudiar sobre el papel la existencia de ese recurso a perforar hasta encontrar las primeras condiciones favorables para intentar transformarlo en electricidad.

España conoce y utiliza desde hace años la geotermia, pero en una escala completamente diferente. Su aprovechamiento se ha limitado fundamentalmente a recursos de baja o muy baja temperatura destinados a climatización, bombas de calor, aguas termales o determinados usos agrícolas. Nunca una central española ha generado electricidad mediante geotermia profunda. Tenerife abre ahora ese camino y protagoniza el mayor avance logrado en el país para cruzar esa frontera.

Encontrar calor, agua y permeabilidad no significa todavía que pueda construirse una central. Habrá que medir temperatura, presión y caudal, estudiar el comportamiento de los fluidos y comprobar si el recurso puede mantener una producción suficiente durante años. Los otros dos sondeos permitirán contrastar los datos y conocer mejor la extensión del sistema geotérmico bajo esta zona de Vilaflor.

Los trabajos forman parte del proyecto de Energía Geotérmica de Canarias, alianza público-privada en la que participa el Cabildo a través del ITER junto a Disa y Reykjavik Geothermal. Su objetivo es comprobar directamente algo que durante décadas solo había podido estimarse mediante estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos.

El potencial geotérmico del Archipiélago se investiga desde hace décadas y Tenerife ya había sido objeto de estudios y perforaciones experimentales. Lo que cambia ahora es la escala: tres pozos profundos, 28,8 millones de inversión solo en las perforaciones, una inversión inicial total que supera los 43 millones y datos directos obtenidos a casi tres kilómetros bajo tierra. Gran Canaria y La Palma también desarrollan proyectos de investigación, pero los resultados de Trevejos colocan a Tenerife por delante.

Si las siguientes pruebas confirman la viabilidad de la exploración, la geotermia ofrecería una ventaja especialmente importante para el sistema eléctrico insular: puede generar las 24 horas del día y los 365 días del año. A diferencia de la solar y la eólica, no depende de las horas de sol ni de la intensidad del viento. Podría aportar electricidad renovable estable y complementar a las fuentes intermitentes.

Esa característica resulta especialmente relevante en una isla que todavía depende en gran medida de combustibles fósiles importados para producir electricidad. Una fuente renovable propia y gestionable permitiría reducir parte de esa dependencia y disponer de generación continua cuando la fotovoltaica o la eólica no puedan cubrir la demanda.

Superada la fase científica aparecería otro reto: hacer viable económicamente el recurso. Canarias cuenta con una regulación eléctrica específica por su condición de sistema aislado. El Cabildo reclama al Gobierno de España un régimen retributivo para la geotermia que dé seguridad a las inversiones de una futura central.

Ese marco será decisivo porque buena parte del riesgo se concentra antes de producir el primer kilovatio. Perforar varios kilómetros exige desembolsos millonarios sin saber de antemano qué se encontrará. Los 28,8 millones destinados a los tres sondeos dan una medida de esa dificultad y explican por qué el elevado riesgo exploratorio ha frenado históricamente el desarrollo de la geotermia profunda en España.