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Un estudio determinará el estado de los ejemplares de dragos de Los Realejos

El Ayuntamiento de Los Realejos intensifica la vigilancia de los ejemplares singulares de su patrimonio natural mediante sensores de movimiento y estudios físico-químicos tras el desplome del Drago del Buenpaso

Trabajo de mantenimiento de los llamados Dragos Gemelos de Los Realejos

Trabajo de mantenimiento de los llamados Dragos Gemelos de Los Realejos / El Día

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Los Realejos

El área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y los servicios municipales de Jardinería de la empresa pública Realserv elaboran estudios y análisis botánicos de los dragos, además de haber iniciado expediente para un estudio físico-químico y de evaluación de riesgo en los dos ejemplares conocidos como “Dragos Gemelos”, ubicados en el entorno de Realejo Bajo, monitorizando su crecimiento y desarrollo a través de unos sensores que medirán su movimiento.

Desde el consistorio realejero, a través de las citadas áreas municipales y Realserv, se viene realizando desde hace tres años distintas inspecciones rutinarias de los dragos de propiedad municipal, así como asesorando a titulares privados que lo han demandado. Del mismo modo, se ha instado al correcto mantenimiento en varios casos, aplicando distintos tratamientos e interviniendo en sus zonas de siembra cuando los servicios especializados lo han demandado.

Además, desde el Ayuntamiento de Los Realejos se ha contactado con la propiedad del Drago de Siete Fuentes, a quienes se ha orientado, prestado asesoramiento y acordado realizar una serie de acciones en su entorno para mejorar y garantizar el desarrollo de la planta.

Para todas estas acciones se ha solicitado y contado con el asesoramiento y trabajo de empresas especializadas, el área técnica del Drago de Icod de los Vinos y Jardin Botánico de Puerto de la Cruz para estas labores de inspección. Con esta iniciativa se pretende seguir trabajando en la protección de estos elementos singulares del patrimonio natural realejero.

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Cabe recordar que a eso de las 20:30 horas del miércoles 4 de marzo se desplomaba un histórico ejemplar de siete metros, el Drago del Buenpaso, de 17 metros de altura y más de 200 años de antigüedad, como consecuencia de las intensas lluvias y los fuertes vientos del pasado invierno.

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