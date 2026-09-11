Tenerife enseñará a la población cómo actuar ante incendios, inundaciones y erupciones

Tenerife pondrá en marcha el próximo 17 de septiembre en Garachico un programa permanente de sensibilización y autoprotección dirigido a toda la población de la Isla, con el objetivo de mejorar la preparación ante posibles situaciones de emergencia.

La iniciativa, impulsada por el Cabildo de Tenerife junto a Cruz Roja, estará dirigida a diferentes grupos de población, entre ellos familias, niños y personas mayores, y también tendrá en cuenta a los turistas que se encuentran en la Isla.

El programa abordará los principales riesgos a los que se enfrenta Tenerife, entre ellos los incendios forestales, las erupciones volcánicas, las inundaciones, el viento, las temperaturas extremas y los fenómenos costeros. La intención es que la ciudadanía conozca estos riesgos y tenga herramientas para saber cómo actuar si se produce una emergencia.

Uno de los contenidos centrales será la preparación de una mochila de emergencias familiar, para la que se planteará una serie de elementos básicos que cada hogar podrá adaptar a sus necesidades.

Entre los objetos recomendados figuran agua, ropa interior, una manta, mascarillas y un cargador de móvil. A estos elementos se podrán añadir otros específicos, como medicamentos que necesite algún miembro de la familia, una fotografía de un familiar o incluso un objeto que ayude a tranquilizar a los niños, como un peluche.

La propuesta pasa por que las familias preparen conjuntamente el contenido de la mochila y determinen qué necesitan realmente en caso de tener que abandonar su vivienda.

Garachico y Guía de Isora serán los primeros municipios

Garachico y Guía de Isora serán los primeros municipios de Tenerife en acoger las actividades del programa, debido a que ambos disponen de planes de evacuación y están relacionados con ejercicios de preparación ante una posible erupción volcánica.

En Garachico se realizó el año pasado un simulacro de erupción cuyos resultados, según el Cabildo, permitieron comprobar el funcionamiento del sistema de protección civil y detectar aspectos susceptibles de mejora, especialmente en materia de coordinación.

El siguiente ejercicio tendrá lugar el 22 de octubre en Guía de Isora y, de acuerdo con las previsiones de la institución insular, contará con más de 1.500 participantes.

Para facilitar el aprendizaje, Cruz Roja utilizará diferentes recursos prácticos. Entre ellos se encuentra un juego inspirado en el Tetris, en el que los participantes deberán seleccionar, mediante pictogramas, los objetos que consideran imprescindibles para una mochila con espacio limitado.

La actividad busca que las familias reflexionen sobre sus necesidades antes de enfrentarse a una situación real y aprendan a distinguir entre lo necesario y aquello que puede quedar fuera.

El programa también tendrá en cuenta a los turistas

El Cabildo pretende que el programa llegue no solo a los residentes, sino también a la población turística, que supone una parte importante de las personas presentes en Tenerife.

Para ello, la institución trabaja con Turismo de Tenerife y con el sector hotelero en la elaboración de protocolos y de una herramienta que permita conocer, en caso de emergencia, el número de personas alojadas en cada establecimiento y las plazas disponibles para posibles realojos.

También se prevé formar a los responsables de seguridad de los hoteles para mejorar la capacidad de respuesta ante una situación que pueda afectar a los visitantes.

El programa contempla además la colaboración con distintos colegios profesionales, entre ellos los de registradores, notarios y administradores de fincas, así como con el Consorcio de Compensación de Seguros.

La mochila se adaptará a las necesidades de cada familia

Entre las recomendaciones que se trasladarán durante las formaciones estará también la necesidad de conocer las rutas de salida y seguir siempre las instrucciones oficiales en caso de evacuación.

Si la situación obliga a permanecer en casa, las indicaciones pasan por cerrar puertas y ventanas, resguardarse y esperar las instrucciones de los servicios de emergencia.

El Cabildo y Cruz Roja también incidirán en la importancia de recurrir a fuentes oficiales, como el 112, Protección Civil, los ayuntamientos y el propio Cabildo, y comprobar la información antes de difundirla durante una emergencia.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que el programa pretende alcanzar a cerca de un millón de habitantes de la Isla, además de incorporar a la población flotante a través del sector turístico.

La iniciativa busca extender la cultura de la prevención y conseguir que la población esté mejor preparada para responder ante los diferentes riesgos que pueden producirse en Tenerife.