Qué hacer este fin de semana en La Laguna: música, tradición y actividades familiares por las Fiestas del Cristo

La Laguna afronta este fin de semana una de las jornadas con mayor actividad de las Fiestas del Cristo 2026, con una programación que reúne música, deporte tradicional, espectáculos familiares y algunas de las celebraciones más reconocibles de estas fiestas.

Los actos se concentran principalmente entre este viernes y el domingo, con propuestas repartidas por distintos espacios de la ciudad y con especial protagonismo del entorno de la plaza del Cristo y el casco histórico. El Ayuntamiento ha destacado la elevada asistencia registrada desde el comienzo de las celebraciones, el pasado 3 de septiembre, con procesiones, conciertos, humor y actividades populares.

Viernes 11 de septiembre: Los Cantadores toman el escenario

La agenda del viernes estará marcada por la música. A partir de las 21:00 horas, el escenario principal acogerá a Los Cantadores, que presentarán su espectáculo 18 años cantando a Canarias.

La propuesta hará un recorrido por algunos de los temas vinculados a la trayectoria de la formación y pondrá el foco en la música y las raíces del Archipiélago. El espectáculo contará también con la participación de Pitingo y Lucrecia.

La actuación será una de las principales citas musicales de la jornada y dará paso a un fin de semana en el que los conciertos convivirán con actividades deportivas, infantiles y tradicionales.

Sábado 12: deporte, artesanía y música

El sábado comenzará a las 11:00 horas con dos actividades de carácter diferente.

Por un lado, la ciudad acogerá la Luchada Institucional de las Fiestas del Cristo, una cita dedicada a uno de los deportes tradicionales de Canarias.

A esa misma hora comenzará en el Camino Largo la muestra La artesanía en las Fiestas del Cristo. La exposición permitirá conocer distintos oficios y trabajos artesanales y permanecerá abierta durante el sábado y el domingo, entre las 11:00 y las 21:00 horas.

Tarde de salsa y verbena

La música volverá a ganar protagonismo por la tarde. Desde las 16:00 horas, la agenda ofrecerá una sesión dedicada a los ritmos salseros con Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantanamera y Moisé González y su orquesta.

La jornada continuará por la noche con el Megaverbenazo del Cristo 2026, previsto para las 22:00 horas. El escenario contará con las actuaciones de Armonía Show de Gran Canaria, Ledes Díaz, Grupo Bomba de Fuerteventura y Victoria Escudero ‘La Leona’.

De esta manera, la programación del sábado enlazará actividades tradicionales durante la mañana con música y baile durante la tarde y la noche.

Domingo 13: planes para los más pequeños

El domingo estará especialmente dirigido al público familiar. A partir de las 10:00 horas se celebrará una nueva edición de la Feria Infantil, con juegos, talleres, hinchables y actividades de animación.

Los niños y niñas también tendrán la posibilidad de encontrarse con algunos de sus personajes favoritos y hacerse fotografías durante la jornada.

A mediodía llegará otra propuesta para el público familiar. A las 12:00 horas, la compañía Habemus Teatro representará Las historias del genio.

La programación ofrecerá así varias alternativas para las familias durante la mañana antes de dar paso, ya por la tarde, a uno de los actos más tradicionales de las fiestas.

La Pandorga y los Caballitos de Fuego, protagonistas de la tarde

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20:00 horas, cuando el Desfile de La Pandorga y los Caballitos de Fuego recorra las calles del casco histórico.

La comitiva partirá desde el entorno de La Concepción y avanzará hasta la plaza del Cristo, en un recorrido marcado por el color, la música y la tradición.

La Pandorga y los Caballitos de Fuego forman parte de las celebraciones tradicionales más reconocibles de La Laguna y cada año reúnen a numeroso público en las calles del centro histórico. El Ayuntamiento ha previsto además un dispositivo específico de tráfico durante las fiestas debido a los diferentes actos programados.

La Noche de las Tradiciones cerrará el fin de semana

Una vez finalice el desfile, la actividad continuará con la Noche de las Tradiciones, otra de las citas destacadas de la agenda.

La edición de este año rendirá homenaje a la desaparecida Agrupación Folclórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parranda, en reconocimiento a su contribución al folclore de Canarias.

La parte musical contará con Taburiente y Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, además de otros músicos y solistas de las islas: Mateo Felipe, Ayla Rodríguez, Julia Rodríguez, Pedro Manuel Afonso, Juan Carlos Martín ‘El Palmero’, José Manuel Toledo, Calella, Iván Quintana, Mari Barbuzano, Eduardo Nebor y Ramón Jerez.

La noche servirá como cierre de un fin de semana que combina diferentes expresiones de la cultura canaria con música, ocio y actividades dirigidas a públicos de distintas edades.