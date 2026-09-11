Santa Cruz de Tenerife encarga un estudio para averiguar qué necesita la ciudad para estar más limpia

El área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dirige el edil Carlos Tarife, del PP, ha encargado un estudio a una empresa externa sobre la situación actual de la limpieza en el municipio chicharrero, para averiguar las carencias y necesidades.

Tarife explica que este diagnóstico determinará el modelo que debe implantarse en la ciudad y establecerá "qué es lo que hace falta" para mejorar la limpieza, con el objetivo de preparar el próximo contrato del servicio.

Del servicio municipal de recogida de residuos y de limpieza de Santa Cruz de Tenerife se encarga en la actualidad Valoriza, pero el contrato con esta empresa finalizará en noviembre de 2027, "por lo que debemos pensar ya en los próximos pliegos, aunque eso dependerá de la celeridad que le quiera dar el próximo equipo de Gobierno", apunta el concejal.

"Lo que sí quiero yo dejar preparado es un estudio sobre lo que es necesario para mejorar la limpieza en Santa Cruz de Tenerife, ante las quejas ciudadanas. Este diagnóstico encargado a un experto nos dirá el número de medios materiales y humanos que nos hacen falta para tener un índice alto de calidad en la limpieza y recogida de residuos en la capital chicharrera. Por ejemplo, establecerá que número de barrenderos que son necesarios y la maquinaria que requiere la ciudad", comenta el edil.

Tarife aprovecha para recordar que esta misma semana, el Ayuntamiento, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado una nueva modificación del contrato con Valoriza para incrementar el número de zafarranchos en los barrios, pasando de tres a nueve por semana. Dicha modificación supone un incremento del presupuesto de 5,8 millones de euros, partida que también incluye, según indica el concejal, la implantación del contenedor marrón, para basura orgánica, en todo el municipio.