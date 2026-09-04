El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

Dicen que ser de pueblo es algo especial. Una siempre tiene un hogar al que volver que va más allá de las cuatro paredes de la casa. El hogar está en la familia, pero también en los vecinos, en los compañeros de la escuela que marchar al ser mayores pero siempre regresan en vacaciones, y en esas conversaciones que hay entre mayores y pequeños que hacen que las costumbres y tradiciones de una tierra nunca se pierdan.

Algo así es lo que debe vivir el futbolista Pedri cada vez que vuelve a Tegueste, lugar en el que se ha criado y del que siempre se muestra orgulloso, como hace unas semanas cuando volvió a su tierra para recibir un homenaje tras haber ganado el Mundial con la Selección Española.

"Sentir de cerca el cariño de tanta gente y celebrar el Mundial con los míos fue tan bonito como ganarlo. Muy orgulloso de ser de la mejor isla y del mejor pueblo del mundo: TEGUESTE", escribía en sus redes sociales. Un mensaje que no deja lugar a dudas de lo que el futbolista del FC Barcelona siente por su tierra.

Un lugar especial

Ubicado en la Comarca Nordeste de la isla, Tegueste es un lugar especial no solo para Pedri, sino para muchos tinerfeños. Cuenta con un enclave de ensueño, rodeado por montañas como las que conforman el Macizo de Anaga. Y, aunque no tiene costa propia, sí que se localiza muy cerquita.

Tegueste destaca por su tranquilidad, con una población de menos de 12.000 habitantes que, tradicionalmente, se ha dedicado a actividades agrícolas.

Pedri, en Tegueste, donde fue homenajeado tras ganar el Mundial. / Arturo Jiménez

De hecho, la visita al Conjunto Histórico Artístico del municipio denota que se trata de un pueblo de carácter eminentemente campesino que, junto a un conjunto de edificios de interés patrimonial, guarda aspectos y características de las tradiciones rurales, tan habituales en tiempos pasados.

Y, como no podía ser de otra manera, si algo hace de Tegueste un lugar especial es su gente.

Fiestas populares

Pero aunque se trata de un pueblo tranquilo, hay momentos en los que Tegueste "se desborda" de visitantes. Y eso es gracias a su romería, una de las más populares de la isla y que atrae a miles de personas el último domingo de abril para disfrutar de la música, gastronomía y tradiciones isleñas.