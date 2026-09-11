Tenerife esteriliza a 1.950 perros y gatos y evita el nacimiento de unos 10.500 felinos

Una campaña de control de colonias felinas desarrollada en Tenerife ha permitido esterilizar, identificar y desparasitar a 1.950 perros y gatos, una intervención que, según las estimaciones del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, habría evitado el nacimiento de unos 10.500 gatos.

La segunda edición de esta campaña ha llegado a 28 municipios de la Isla y 371 colonias felinas, con la participación de 42 centros veterinarios. Además de las esterilizaciones, en esta ocasión se ha incorporado la desparasitación interna y externa de los animales, con el objetivo de mejorar sus condiciones de salud aunque continúen viviendo en la calle.

La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández de Miguel, ha destacado también las 52 adopciones comunicadas durante el desarrollo de la campaña, aunque considera necesario seguir aumentando esta cifra, especialmente en el caso de animales jóvenes o con mayor facilidad para relacionarse con las personas.

371 colonias felinas bajo seguimiento

Las actuaciones se han distribuido por 28 municipios y han permitido intervenir en 371 colonias felinas. La esterilización constituye una de las principales herramientas para controlar el crecimiento de estos grupos de animales y evitar que aumente el número de gatos que viven en la calle.

El programa también ha permitido ampliar la atención sanitaria de los animales mediante tratamientos de desparasitación interna y externa. De esta forma, las intervenciones no se han limitado a controlar la reproducción, sino que también han buscado mejorar las condiciones de los gatos que permanecen en las colonias.

La participación de 42 centros veterinarios ha hecho posible desarrollar las actuaciones en diferentes puntos de la Isla.

Más de 1.000 animales perdidos recuperados

La campaña también ha servido para ampliar el uso de ZOOCAN, la base de datos gestionada por los colegios de veterinarios de Canarias para registrar y realizar el seguimiento de animales de compañía.

El Cabildo de Tenerife ha facilitado el acceso a esta herramienta a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de que los municipios con menos recursos puedan disponer de un registro actualizado de los animales de sus localidades.

ZOOCAN permite registrar animales a través de los centros veterinarios, tramitar altas y bajas, modificar datos de propietarios y emitir certificaciones. La identificación mediante microchip facilita además localizar a los propietarios cuando un animal se pierde.

Durante la campaña se registraron 509 perros perdidos en los municipios beneficiarios, de los que se pudieron recuperar 360. En el caso de los gatos, se comunicaron 418 pérdidas y se recuperaron 229 animales.

La herramienta cuenta además con un apartado específico para las colonias felinas, que permite localizar su ubicación, identificar a las personas responsables de su gestión y realizar un seguimiento de los animales que han sido esterilizados.

Una campaña para frenar el abandono

La presentación de los resultados también ha servido para poner en marcha “Las mascotas no son un mueble”, una campaña de concienciación dirigida a prevenir el abandono de animales y recordar las responsabilidades asociadas a su cuidado.

El mensaje incide en la necesidad de proporcionar a las mascotas atención, cuidados y seguimiento veterinario durante toda su vida. Entre las recomendaciones se encuentran identificar a los animales, esterilizarlos, realizar sus revisiones veterinarias y no abandonarlos.

La campaña pretende poner el foco en la responsabilidad que implica incorporar un animal a una familia y en la importancia de prevenir situaciones de abandono.

Los responsables de la iniciativa consideran que el control de las colonias, la identificación de los animales y el fomento de las adopciones son herramientas complementarias para mejorar la gestión de la población animal y avanzar en la protección y el bienestar de perros y gatos en Tenerife.