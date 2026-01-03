Descubre Coral Cotillo Reef: lujo sostenible frente al mar en Fuerteventura

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo Hotel Coral Cotillo Reef irrumpe en El Cotillo como una propuesta hotelera que combina diseño contemporáneo, confort de alta gama y respeto por el entorno natural de Fuerteventura. Situado a escasos pasos de las playas vírgenes y del mar cristalino, este establecimiento de cuatro estrellas se integra armoniosamente en el paisaje volcánico del noroeste de la isla, ofreciendo a sus visitantes una experiencia única en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Con solo 50 unidades alojativas, el hotel ha sido concebido como un retiro exclusivo donde los materiales naturales y la arquitectura cuidada evocan la esencia local, mientras que sus suites modernas, algunas con terraza privada o piscina Swim Up, brindan un ambiente de serenidad y privacidad.

Más allá del descanso, Coral Cotillo Reef ofrece una completa gama de servicios pensados tanto para quienes buscan relajarse como para quienes prefieren mantenerse activos. Su piscina exterior climatizada, junto al bar piscina, invita a disfrutar de momentos de tranquilidad, mientras que los huéspedes también pueden acceder a las instalaciones del hotel vecino, que incluyen espacios deportivos, zonas de ocio y actividades para toda la familia.

Además, su Surf & Kitesurf Center y Cycling Center lo convierten en un punto de partida ideal para explorar la costa de Fuerteventura sobre olas o ruedas, mientras que el entorno natural de El Cotillo ofrece infinitas posibilidades para descubrir paisajes costeros, aguas turquesas y rincones por explorar.

En definitiva, Coral Cotillo Reef se presenta no solo como un destino hotelero de primera categoría, sino como un nuevo referente de turismo sostenible en las Islas Canarias, donde la comodidad, la naturaleza y la autenticidad se dan la mano para crear una experiencia inolvidable.

