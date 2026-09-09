Persecución en pleno Santa Cruz de Tenerife: choca contra los coches policiales e intenta agredir a los agentes tras conducir bebido, sin carnet, seguro ni ITV

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron la pasada madrugada a dos hombres que a bordo de un vehículo protagonizaron una persecución por las calles de la ciudad tinerfeña tras desobedecer las órdenes de los policías. Los dos arrestados, de 19 y 31 años, fueron identificados como J.H.B. y P.C.P. trataron de evitar la detención circulando de manera temeraria, llegando incluso a colisionar con los vehículos policiales.

Inicialmente, además de las diligencias por una posible conducción temeraria, el conductor también dio positivo en el consumo de alcohol y no disponía del permiso necesario para estar al volante de un turismo. En la correspondiente verificación de las condiciones del vehículo también se detectó que carecía de Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y tenía caducada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Por último, en el interior del coche se encontraron diversas botellas de bebidas alcohólicas y pequeñas cantidades de hachís, añadiéndose un acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

Los arrestados opusieron una fuerte resistencia a la detención e incluso uno de ellos trató de agredir a un agente en el centro de salud al que le habían trasladado preventivamente.

Los hechos

Los hechos se iniciaron sobre las 00:50 horas de este miércoles cuando una patrulla policial detectó, al reiniciar la marcha en un semáforo de la avenida Marítima, sentido sur, que una Citroën Berlingo de color gris tenía fundida la luz trasera del coche. Al darle el alto, aceleraron bruscamente y giraron hacia la avenida Francisco La Roche iniciándose una persecución ante este comportamiento de riesgo. Más adelante frenaron y cuando los agentes iban a proceder con su interceptación reiniciaron la conducción temeraria desobedeciendo la señalización semafórica de la zona.

Debido a todo ello se realizó un aviso para solicitar refuerzos mientras se continuaba siguiendo al vehículo por Ramblas de Santa Cruz, calle Carlos J.R. Hamilton, de nuevo Ramblas, avenida Anaga, diversas calles de Valleseco y retornando de nuevo hacia la ciudad, donde fueron interceptados por tres vehículos policiales en el cruce de Ramblas de Santa Cruz con la avenida Francisco La Roche. Dos de los coche-patrulla policiales resultaron dañados al tratar de huir los detenidos del bloqueo realizado por dichos vehículos.

Aun así, los arrestados se negaron a bajarse del vehículo manteniendo el cierre interior del mismo, ante dicha actitud los agentes se vieron obligados a fracturar los cristales para sacarlos por las ventanas del coche, en todo momento los arrestados ofrecieron una gran resistencia a la detención. De hecho, uno de ellos, mientras iba a ser atendido en un centro de salud al que fue trasladado se abalanzó sobre uno de los agentes que lo custodiaba.

Finalmente, tras ser identificados y detenidos se les llevó a las dependencias policiales para que quedaran a disposición de la autoridad judicial oportuna. El vehículo fue trasladado hasta el depósito municipal.