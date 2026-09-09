Pedro Suárez será el candidato del PP a La Laguna con la vivienda y la tecnología como prioridades

Pedro Suárez encabezará la lista del Partido Popular (PP) al Ayuntamiento de La Laguna. Lo anunció este miércoles la formación conservadora en un acto en el que el candidato, que actualmente es presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, defendió un proyecto en el que situó como líneas maestras la agricultura, la vivienda, el comercio o la tecnología.

La azotea del Laguna Gran Hotel acogió la presentación de Suárez, que estuvo arropado por los presidentes del partido en Canarias y Tenerife, Manuel Domínguez y Lope Afonso, respectivamente. “Mi objetivo en estos momentos es ser alcalde”, afirmó el cabeza de lista, que añadió que se van a dar “las condiciones necesarias para que así sea”.

Experiencia

“Quiero devolver a mi ciudad la experiencia que durante toda mi trayectoria política he podido adquirir”, expresó Suárez, que consideró al municipio “una ciudad de ciudades”, con muchos barrios con “idiosincrasias distintas”. También se refirió al abandono de la agricultura, a las trabas administrativas que encuentran los empresarios para construir nuevas viviendas y a las posibilidades para “atraer inversiones tecnológicas de mucho valor añadido”.

Suárez, que ya había aspirado a la Alcaldía lagunera en 2011, aseguró que conoció la designación “hace muy poco tiempo”, y optó por no adelantar quiénes le acompañarán. “Hablar de listas a estas alturas de la película ni conviene ni podría”, manifestó. “Aquí tienen cabida todos los miembros del PP; no tengo en la cabeza nombres ni apellidos, sino un proyecto”, regateó al ser preguntado por los actuales concejales de la formación, presentes durante el acto.

Municipio “protagonista”

Lope Afonso consideró el de este miércoles un “anuncio verdaderamente importante”. “La política tiene que volver a los derroteros que nunca debió perder: los de la ilusión”, mantuvo, antes de considerar que La Laguna es un municipio “llamado a ser protagonista”.

Por su parte, Manuel Domínguez explicó que Pedro Suárez será el candidato porque es “un hombre con mucha experiencia”. Y añadió: “Conoce cada rincón de La Laguna y en cada rincón de La Laguna lo conocen a él”.