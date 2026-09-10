Clavijo prioriza la financiación, la vivienda y la Agenda Canaria para el final de legislatura

La primera sesión de control a Gobierno de Canarias tras el parón estival dejó este jueves una fotografía bastante nítida de los asuntos que marcarán el ritmo de los próximos meses en el Archipiélago. Quedan apenas ocho o nueve meses de legislatura y buena parte de las carpetas todavía abiertas sobre la mesa obligan a mirar hacia Madrid. En medio de un escenario nacional incierto, el presidente quiso marcar las distancias con el ruido político estatal: “No podemos caer en la crispación o en el ambiente de tensión”, advirtió. Su receta pasa por hacer diagnóstico, buscar soluciones y no culpables. Un mensaje de estabilidad que atravesó una sesión en la que los grupos pusieron a prueba cuánto de lo comprometido está ya tachado en la lista y cuánto continúa pendiente.

Las relaciones con el Estado ocuparon buena parte del balance. Los principales protagonistas: la financiación autonómica, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el cumplimiento de la denominada ‘agenda canaria’. Clavijo considera “más fácil” que salga adelante el nuevo modelo de financiación que unas cuentas estatales para 2027 y reivindicó que Canarias llega a esa negociación con parte del camino recorrido: el REF ha quedado desvinculado del sistema y la reforma supondría alrededor de 1.300 millones de euros más para financiar los servicios públicos esenciales de las Islas.

El recién aprobado ‘decreto Canarias’ sirvió precisamente para medir hasta dónde han avanzado esos acuerdos. Raúl Acosta (AHI) recordó que “Canarias no está pidiendo privilegios”, sino el “cumplimiento de compromisos”, y reprochó que buena parte de las medidas hayan quedado concentradas en La Palma, aunque reconoció que la isla “se lo merece” tras la erupción. Entre los asuntos que siguen pendientes citó el Posei adicional, las inversiones hidráulicas o la OSP entre La Palma y El Hierro. Clavijo admitió que el decreto “es un avance, pero no el final del camino” y avanzó que se reunirá antes de que termine el mes con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para seguir negociando lo que quedó fuera: “No damos por cerrada la carpeta”.

La lista no es menor. La renovación del convenio de carreteras, el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, las cuentas autonómicas de 2027, el uso del superávit y las medidas específicas para las islas no capitalinas forman parte de una agenda que el Gobierno pretende empujar antes de que termine la legislatura. Clavijo apeló además al resto de fuerzas a hacer “el esfuerzo” necesario para sacar adelante medidas que, sostuvo, deben traducirse en “un bienestar y un beneficio para toda Canarias”.

Del pulso con Madrid, el debate terminó bajando a una pregunta mucho más cercana: si esa mejoría que reivindica el Gobierno se nota realmente en los hogares. Clavijo defendió que Canarias marcha mejor que hace tres años y sacó pecho de la evolución del empleo y el paro juvenil, el crecimiento por encima de las medias española y europea, la reducción de la pobreza y los avances en dependencia y discapacidad. El PSOE dibujó la fotografía contraria. Sebastián Franquis sostuvo que las familias “viven peor” y puso el foco en un alquiler que, según expuso, se ha encarecido un 25%, hasta exigir cerca de 3.000 euros más al año, además de las dificultades para la emancipación y el incremento de la cesta de la compra.

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Clavijo rechazó que esos datos invaliden la evolución económica de las Islas, aunque reconoció el peso de la inflación sobre los hogares, especialmente sobre las clases medias. Además, la dependencia del transporte y el encarecimiento del petróleo agravan, defendió, sus efectos en el Archipiélago. “La vivienda ahora es uno de los principales retos”, destacó como uno de los problemas pendientes de resolver de cara a este curso. El Ejecutivo confía en los cambios legislativos, las modificaciones introducidas en el REF y las medidas para facilitar las licencias municipales para tratar de acelerar una respuesta.