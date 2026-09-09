La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el vendedor de una autocaravana que no entregó

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido tres años de prisión para un hombre al que acusa de presuntamente apoderarse de 53.000 euros en una operación de compraventa de una autocaravana.

Los compradores encargaron a la empresa del procesado que les vendiera un vehículo por 86.000 euros y para ello en concepto de pago parcial entregaron 53.000 euros sin que, según el escrito fiscal, recibieran la autocaravana ni la devolución del dinero a pesar de sus los requerimientos.

Aunque el hijo del procesado es quien ostenta la condición de socio y administrador, es el padre el que figura como apoderado y gestiona y controla la sociedad por lo que la Fiscalía le atribuye haberse apoderado del dinero.