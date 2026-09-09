Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasReal Casino de TenerifeFortunas en CanariasPlantilla CD TEnerifeApertura dominical de los comerciosNuevos terremotos en Venezuela
instagramlinkedin

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el vendedor de una autocaravana que no entregó

Se le acusa de apoderarse de 53.000 euros por la operación de compraventa

Imagen de un grupo de autocaravanas.

Imagen de un grupo de autocaravanas.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido tres años de prisión para un hombre al que acusa de presuntamente apoderarse de 53.000 euros en una operación de compraventa de una autocaravana.

Los compradores encargaron a la empresa del procesado que les vendiera un vehículo por 86.000 euros y para ello en concepto de pago parcial entregaron 53.000 euros sin que, según el escrito fiscal, recibieran la autocaravana ni la devolución del dinero a pesar de sus los requerimientos.

Noticias relacionadas y más

Aunque el hijo del procesado es quien ostenta la condición de socio y administrador, es el padre el que figura como apoderado y gestiona y controla la sociedad por lo que la Fiscalía le atribuye haberse apoderado del dinero.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
  2. El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife
  3. El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo
  4. Ratifican la condena a un vecino de Tenerife por falsificar la pegatina de la ITV caducada desde hacía dos años
  5. Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea
  6. El CD Tenerife detecta la venta ilegal de sus nuevas camisetas: en torno a 20 euros
  7. Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios
  8. Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el vendedor de una autocaravana que no entregó

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el vendedor de una autocaravana que no entregó

Chueca, la tinerfeña del "sueño loco" de Sídney a la consagración como árbitra en Berlín

Chueca, la tinerfeña del "sueño loco" de Sídney a la consagración como árbitra en Berlín

La ULL estudia con inteligencia artificial cómo evitar que los barcos colisionen con cachalotes en Canarias

La ULL estudia con inteligencia artificial cómo evitar que los barcos colisionen con cachalotes en Canarias

El Recinto Ferial de Tenerife se prepara para dos festivales que reunirán a miles de personas este fin de semana

El Recinto Ferial de Tenerife se prepara para dos festivales que reunirán a miles de personas este fin de semana

El Gobierno canario defiende que los 485 millones de la moratoria turística son “el acuerdo menos lesivo” para las Islas

El Gobierno canario defiende que los 485 millones de la moratoria turística son “el acuerdo menos lesivo” para las Islas

Santa Cruz dinamiza este sábado el corazón de El Toscal de la mano de 'Vive La Rosa'

Santa Cruz dinamiza este sábado el corazón de El Toscal de la mano de 'Vive La Rosa'

El primer muelle flotante de Canarias reduce su tamaño para poder reparar grandes barcos en Santa Cruz de Tenerife

El primer muelle flotante de Canarias reduce su tamaño para poder reparar grandes barcos en Santa Cruz de Tenerife

Si te despiertas a las 3 de la mañana, tu cuerpo tiene una razón: esto es lo que ocurre mientras duermes y así puedes corregirlo

Tracking Pixel Contents