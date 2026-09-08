La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
Se le acusa de un presunto delito de allanamiento de morada
La Policía Local de Güímar ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de allanamiento de morada, tras acceder al interior de una vivienda que se encontraba actualmente arrendada.
Así informa el cuerpo policial en sus redes sociales, la persona detenida, titular de la vivienda, habría accedido al inmueble utilizando su propia llave, mientras la actual inquilina se encontraba en el interior.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
Posibles penas
La Policía Local recuerda que la ley castiga al particular que, sin habitar en una vivienda, entre en morada ajena o permanezca en ella contra la voluntad de su morador con pena de prisión de seis meses a dos años, y si se ejerce violencia, la pena puede elevarse a prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
Hay que tener en cuenta que la titularidad de una vivienda no habilita, por sí sola, para acceder al domicilio cuando este se encuentra legítimamente ocupado por otra persona, debiendo recurrirse a las vías legales correspondientes ante cualquier conflicto relacionado con el arrendamiento o la posesión del inmueble.
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