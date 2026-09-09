La Guardia Civil descubre una plantación de marihuana tras acudir a apagar un incendio en Arafo

La Guardia Civil ha localizado una plantación de marihuana en una finca de Arafo después de acudir al domicilio alertada por un incendio registrado en el interior de la vivienda.

Los hechos tuvieron lugar cuando agentes del Puesto de Güímar se desplazaron hasta el inmueble para colaborar con los servicios de emergencia que trabajaban en la extinción del fuego. Durante la intervención, los agentes observaron un invernadero situado en un anexo de la vivienda, dentro de la misma finca, en cuyo interior había varias plantas de cannabis.

En concreto, los efectivos localizaron 26 plantas de marihuana de aproximadamente 1,80 metros de altura.

Una vez extinguido el incendio y después de que los bomberos procedieran a refrescar la vivienda, el propietario del inmueble accedió voluntariamente a que los agentes realizaran una entrada y registro de la finca. La actuación se llevó a cabo en presencia de dos vecinos que actuaron como testigos.

Durante el registro, la Guardia Civil procedió a intervenir las 26 plantas de marihuana que se encontraban cultivadas en el invernadero.

Un hombre de 27 años, investigado

Como consecuencia de la intervención, los agentes del Puesto de Güímar instruyeron diligencias en las que investigan a un hombre de 27 años, vecino de Arafo, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo de drogas.

La plantación fue descubierta de manera circunstancial durante la actuación desplegada por los agentes con motivo del incendio.

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La investigación se enmarca en las actuaciones de la Guardia Civil contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes en Tenerife. Las diligencias instruidas serán remitidas a la autoridad judicial competente.