La crisis de Ceuta reaviva en Canarias el choque por la política migratoria de Sánchez

El eco de la crisis migratoria de Ceuta resonó este jueves a más de mil kilómetros de distancia. PP y Vox trasladaron la situación que atraviesa la ciudad autónoma hasta el Parlamento de Canarias para poner a Fernando Clavijo ante dos cuestiones: si las Islas están preparadas para afrontar un episodio similar y hasta dónde está dispuesto a mantener sus acuerdos con el PSOE tras la gestión del Gobierno central. El debate, en el que el presidente canario llegó a calificar de "invasión" la llegada masiva de migrantes a Ceuta, terminó señalando en una misma dirección, la de Pedro Sánchez, y protagonizó uno de los momentos más tensos de la mañana, con la política migratoria de nuevo en el centro de la confrontación.

Juan Manuel García Casañas (PP) fue el primero en abrir fuego. Cuarenta días después del inicio de la crisis, aseguró que Ceuta continúa “sola” frente a un Gobierno central “instalado en la mentira”. Así, trasladó la advertencia hasta Canarias: si las Islas volvieran a enfrentarse a un episodio de presión migratoria como el de los últimos años, ¿estaría el Estado a la altura? La duda dio paso al reproche. Para los populares, la experiencia reciente demuestra que no, y situaron al ministro Ángel Víctor Torres en el centro de las críticas por una gestión que, sostienen, sigue dejando a ambos territorios a la espera de soluciones.

Clavijo no negó que Canarias pueda volver a verse sometida a una presión similar, aunque marcó una diferencia respecto a crisis anteriores. Las Islas llegan ahora con la experiencia acumulada después de años gestionando repuntes migratorios y con una estructura de respuesta que entonces no existía. Su preocupación, no obstante, mira más hacia Europa: con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, una repetición de las cifras de 2024, cuando llegaron cerca de 47.000 personas a las costas canarias, podría obligar a miles de migrantes adultos a permanecer durante meses en el Archipiélago mientras se resuelve su situación.

Con Vox, el debate cambió de terreno. La crisis de Ceuta se convirtió en munición contra los acuerdos de Coalición Canaria con el PSOE. Nicasio Galván calificó lo ocurrido en la ciudad autónoma como un “ataque a la integridad” alentado por la política migratoria del Gobierno socialista y puso el foco en la continuidad de esos pactos pese a las reiteradas críticas de Clavijo a la actuación de Madrid. La contradicción que Vox quiso dibujar desembocó en un desafío directo al presidente: “¿Qué más necesita usted para romper con el PSOE?”. El reproche alcanzó también a los últimos acuerdos arrancados al Estado. Galván convirtió las medidas incluidas en el denominado ‘decreto Canarias’ en las “30 monedas” por las que Coalición Canaria sigue negociando con los socialistas.

Clavijo rechazó entrar en ese marco y devolvió el golpe mirando hacia los propios aliados de Vox. Sacó a relucir la relación de Marruecos con Donald Trump para cuestionar hasta dónde estaría dispuesto a llegar Santiago Abascal con quienes comparte afinidades fuera de España. “La prioridad son los canarios”, defendió. Los acuerdos no se medirán por las siglas, sino por lo que las Islas puedan obtener de ellos, hasta el punto de asegurar que también pactaría con Vox cualquier medida que beneficiara al Archipiélago.