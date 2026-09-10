Solo Paul Newman sale perfecto en la foto

Después de que se descubriera el óleo la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, tomó asiento para abrir el primer pleno del último periodo de sesiones de la legislatura. El lienzo descubierto, para qué negarlo, no es una gran cosa, y el casi medio siglo que llevaba cubriéndose de polvo no le concedía mayor dignidad estética. Representa el escudo de la extinta –primero reducida a un grumo administrativo en 1912 y luego liquidada del todo en 1927– Diputación Provincial de Canarias. Al parecer existe la intención de mejorar el estado de conservación de los restantes óleos del salón de plenos, incluido el denominado Entrega de la princesa aborigen, que representa el imaginario regalo de una chica guanche de catorce a quince años a un conquistador español, una ceremonia pedófila que nunca ha molestado mucho a sus señorías. Pérez ha regresado con un aspecto magnífico, y eso a pesar del recorrido que se marcó por la isla de La Graciosa, a la que se acercó «para conocer sus problemas y necesidades», como pudo leerse en la pertinente nota de prensa.

Fue un viaje curioso. Como presidenta del Parlamento, Astrid Pérez no puede ni fiscalizar al Gobierno a través de preguntas, comparecencias e interpelaciones ni impulsar ninguna iniciativa legislativa. Tales limitaciones no figuran explícitamente ni en el Estatuto de Autonomía ni en el reglamento de la Cámara, pero se derivan necesariamente de la imparcialidad y ecuanimidad a la que le obliga su cargo. Así ocurre –obviamente– en todas las asambleas democráticas. Y si la presidenta no puede presentar propuestas legales ni dirigirle preguntas al Gobierno, ¿cómo va a contribuir a resolver los problemas y necesidades de los habitantes de La Graciosa? ¿A quién se los va a trasladar? ¿A la Mesa de la Cámara? ¿A los ujieres? Pérez decidió a hacer una visita a la más pequeña isla del archipiélago ajena a sus funciones y límites institucionales. Cabe preguntarse por qué eligió La Graciosa en lugar de La Palma o el islote de Lobos. Y en la respuesta los peor intencionados hilan las razones de la señora presidenta.

La Graciosa depende administrativamente del Cabildo de Lanzarote y del ayuntamiento de Teguise, y los maliciosos deducen que la visita no es, digamos, electoralmente inocente, cuando el próximo mayo se celebran comicios autonómicos y municipales. Y ya los partidos –y los candidatos– están en campaña. También en el Parlamento, donde cualquier foto y titular valen la pena. Por ejemplo, hace unos días se inauguró en la Cámara un baño adaptado a ostomizados, pero no bastó con informar a la gente y mandar una foto de las nuevas instalaciones. La imagen fotográfica incluyó a unas sonrientes Astrid Pérez y Ana Oramas en el baño. Y al menos Oramas estaba en la puerta. Pérez enseñaba los dientes desde el fondo.

El vicepresidente no estuvo brillante, su tesis para oponerse al modelo de financiación es que no se fía de Pedro Sánchez

Por lo demás el pleno no contó con la presencia del jefe de Gobierno, Fernando Clavijo, que este miércoles estaba en una escuela de El Hierro, inaugurando el curso escolar. Así que, como seguramente podrá haber imaginado, la sesión plenaria comenzó con Nira Fierro preguntándole a Manuel Domínguez si apoyaba o no el nuevo modelo de financiación autonómica, que significa, según parece, nada menos que 1.300 millones de euros más para la financiación de Canarias. Previamente, Fierro, con oportuna mala leche, dio la bienvenida al pleno a Matilde Asián, consejera de Hacienda, que no asistió al Consejo de Política Fiscal y Financiera para no apoyar la reforma de la financiación. Asián pretextó que estaba de asueto y escrutó a Fierro con sorna.

La portavoz socialista se aferró al cogote de Domínguez y no lo soltó y le pidió que mandara a los diputados canarios del PP que voten a favor del nuevo modelo en el Congreso, y al final, como era previsible, lo llamó traidor. Más que un traidor shakespeariano Domínguez parece un malvado de La venganza de Don Mendo que insistiera en afeitarse con jabón Lagarto. Su argumento central para oponerse al modelo de financiación –aunque lo acepte, porque el Gobierno es un órgano colegiado– es que no se fía de Pedro Sánchez. No estuvo precisamente brillante, el señor vicepresidente y consejero de Economía. Quizás se trataba de apurar el mal trago lo más rápidamente posible. Pero con seguridad le quedan algunas gotas al fondo del cáliz.

Después –si el calor no engaña al cronista– se habló de la vivienda. Sus señorías están tan agotados por el tema que a veces parece que mayoría y minoría acaban la frase del contrincante para terminar cuanto antes y marcharse a casa, es decir, a su vivienda. Había un informe que informaba bien, o mal, o tal vez todo lo contrario. Carmen Hernández subió de nuevo a la tribuna para repetir que la vivienda no es un activo financiero, sino un derecho social. Ha repetido esta genialidad tantas veces podría decirla al revés sin equivocarse. Al cabo de todo este tiempo no ha terminado de entender que si la vivienda no es un activo financiero no puede ser ninguna otra cosa. Es como reclamar que los sueldos no se paguen con euros, que eso es una cosa demasiado espuriamente financiera y tal.

Vidina Espino le preguntó al consejero, Pablo Rodríguez, que desgraciadamente no acudió al pleno con el traje típico que llevó en la romería del Pino, si era cierto que había ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria que estaban autorizando transformar viviendas en plazas hoteleras y Rodríguez le dijo que sí con expresión contrariada. La consejera de Universidades y Ciencia, Migdalia Machín, hizo un poco de sangre, precisamente, con doña Carmen Hernández, que sacó otro de los conejos mixomatósicos de su chistera y acusó al Ejecutivo de poco menos buscar acabar con las universidades públicas. Ocurrencias semejantes, fábulas apocalípticas, contradicciones con la realidad tan chirriantes no hacen daño al Gobierno, sino a la izquierda moderada que representa Nueva Canarias. También puede decirse que Hernández no sabe hacerlo de otra manera.

A continuación el consejero de Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda, esbozó la situación de las obras hidráulicas en las siete islas. Miranda es uno de los consejeros más respetados desde los grupos que apoyan al Gobierno y desde la oposición y por buenas razones: trabaja intensamente, dialoga mucho y discute poco, insiste en el rigor técnico, sabe meter prisa sin que apenas se note. Fue el mismo Miranda –a esas alturas de la mañana ya solo en el banco azul– el que en nombre del Gobierno respondió sobre el acuerdo de los 480 millones de euros que abonará el Ejecutivo a las empresas hoteleras que tenían abiertos conflictos judiciales a propósito de la moratoria de 2002/2003 y de la ley que la corregía de 2009.

La comparecencia la pidió Luis Campos que estaba obsesionado con que la primera moratoria –así como las directrices de ordenación– se habían hecho perfecta, impecables, irreprochables. Coalición y el PP no opinaban lo mismo. Pero el partidismo del debate era absurdo. El Gobierno de la moratoria estaba presidido por Román Rodríguez, pero vicepresidido por Adán Martín. El Gobierno de Paulino Rivero, en 2009, estaba apoyado por el PP, pero gracias a un puñado de escaños del PP pudo gobernar Rodríguez. En términos políticos el responsable de los errores de ambas moratorias y de las directrices fue CC. Todo lo demás es un debate más teológico que técnico-jurídico para intentar salir perfectamente en la foto. Y en las fotos el único que sale perfecto es Paul Newman.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas