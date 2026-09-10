Segunda embarcación en apenas 12 horas: un cayuco con 51 migrantes llega por sus propios medios a El Hierro

La presión migratoria no da tregua a las costas de El Hierro. Un cayuco con 51 personas a bordo ha alcanzado por sus propios medios las instalaciones del puerto de La Restinga durante la mañana de este jueves, 10 de septiembre de 2026. Se trata de la segunda embarcación que arriba al sur de la isla herreña en un margen de apenas doce horas, tras el operativo nocturno que movilizó a Salvamento Marítimo.

La alerta se activó en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo sobre las 10:30 horas, cuando se advirtió la presencia de la barcaza navegando muy cerca de la escollera del muelle. Aunque de inmediato se movilizó a la Guardamar Polimnia para prestar auxilio inmediato, la tripulación del cayuco logró maniobrar y acceder a la dársena portuaria por su propia fuerza motriz.

Repunte de desembarcos en el muelle de La Restinga

El dispositivo de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplegó de urgencia a pie de pista para atender a los recién llegados:

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