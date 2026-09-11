Golf Los Palos, Golf del Sur, Golf Costa Adeje y Abama Golf han acogido la tercera edición de Golf & Fun Tenerife, un encuentro internacional que reunió en la isla a un centenar de jugadores procedentes de diferentes países europeos, que a lo largo de cuatro días disfrutaron de un programa que combinó golf, ocio, gastronomía y experiencias vinculadas al territorio, con el objetivo de descubrir Tenerife desde una perspectiva diferente.

“Golf & Fun nació con la vocación de crear vínculos duraderos entre Tenerife y personas que encuentran en la isla mucho más que un destino de vacaciones. Esta tercera edición nos ha permitido volver a reunir a participantes de distintos países y ofrecerles la oportunidad de conocer Tenerife a través de experiencias que permiten conectar de verdad con el territorio”, explican desde la organización.

Tras la jornada de bienvenida celebrada en Golf Los Palos, la competición comenzó en Abama Golf con una salida Shotgun Texas Scramble. El campeonato continuó al día siguiente en Golf del Sur con una salida Shotgun Four-ball Stableford, en una mañana que inició calmada pero culminó con el viento tan propio de este campo. El torneo concluyó el viernes en el campo de golf Costa Adeje con un Shotgun Canada Cup Stableford.

Gaëtan Van Baarle y Patsy Van Baarle fueron los campeones Scratch de esta edición, que estuvo competida hasta el último día.

Éxito de la tercera edición del torneo Golf & Fun Tenerife 2026 / El Día

En primera categoría, la pareja formada por Juan Hernández Mosquera y David Weytjens se alzó con el primer premio del torneo, con una puntuación total de 163 puntos. En segundo lugar quedaron Guillermo Cabrera Hormiga y Roberto Gimeno Casañas con 162 puntos, seguidos de Tim Pauwels y Edwin Bellis, con 157.

En segunda categoría, Stephane Llopis y Anastasia Shevchenko lograron por segundo año consecutivo el primer puesto, con una puntuación total de 150 puntos, seguidos de Xavier Brutyn y Helmut Deloof, también con 150. El tercer puesto fue para Jimmy Gómez Clapes y Michael Bharwani, con 143 puntos.

Los premios, consistentes en palos de golf, bolsas personalizadas, green fees en los campos participantes, material deportivo Boss y Adidas, estancias en Bahía del Duque, lámparas Kreon, masajes en Juan Castellano Institute, material de golf de The Golf Shop y excursiones en helicóptero con Helidream, reconocieron también a los ganadores de Longest Drive, Nearest to the Pin, y mejores puntuaciones en cada campo. Asimismo, todos los participantes disfrutaron de un evento privado en la tienda Boss de Las Américas, donde recibieron varios detalles de la exclusiva firma alemana.

Golf, gastronomía, moda y cultura canaria

El golf volvió a ser el hilo conductor de un programa en el que buena parte de la experiencia tuvo lugar fuera de los campos. La gastronomía, la cultura y las tradiciones de Tenerife formaron parte de una agenda concebida para acercar a los participantes internacionales a la isla más allá de los circuitos turísticos convencionales.

La gastronomía tuvo un papel especialmente destacado gracias a la colaboración de Venture Hospitality Group con el Restaurante Char Fuego y Brasas, Mesón Castellano, El Empaquetado y Panadería Pastelería Zulay, empresas de referencia de la isla, que participaron en las diferentes actividades del programa acercando sus propuestas a los asistentes.

Una de las principales novedades de Golf & Fun Tenerife 2026 fue la jornada celebrada en Finca Ecológica La Calabacera, dedicada a la cultura y el folclore canario. Los participantes pudieron acercarse a diferentes expresiones de la identidad de las islas, con actividades como la ofrecida por el grupo folclórico Los Majuelos, dentro de una experiencia pensada especialmente para quienes llegaban a Tenerife desde otros países europeos.

El objetivo era que los participantes no solo jugasen en algunos de los principales campos de golf de Tenerife, sino que regresasen a sus países habiendo conocido también parte de su gastronomía, sus tradiciones y su forma de vida.

El Carnaval de Tenerife pone el broche final

La fiesta de clausura, celebrada en Bahía Beach, puso el broche final a cuatro días de actividades con un homenaje al Carnaval de Tenerife.

Participantes del torneo, colaboradores y representantes institucionales compartieron una última noche en la que se pudo disfrutar de un atardecer inolvidable, música y un ambiente relajado. Una celebración que permitió acercar a los numerosos visitantes extranjeros una de las expresiones culturales más emblemáticas, reconocibles y festivas de la isla y cerrar una edición concebida para mostrar Tenerife a través de experiencias vinculadas a su identidad.

Un torneo también solidario

Golf & Fun Tenerife mantuvo en 2026 su compromiso solidario con Carrera por la Vida, iniciativa de referencia en Canarias por su labor de apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama.

Parte del importe de las inscripciones se destinó a la iniciativa y Grupo Menceyes duplicó la cantidad recaudada a través de los participantes, reforzando así el alcance de la aportación y el carácter solidario del encuentro. El cheque entregado en la clausura sumaba 4.800 €, a los que en plena entrega, el representante de las tiendas Adidas, patrocinador del evento, añadió 500 € más, sumando un total de 5.300 € que se entregaron en mano a los portavoces de la asociación sin ánimo de lucro.

Con esta tercera edición, Golf & Fun Tenerife consolida un modelo de promoción internacional basado en la experiencia y el contacto directo con el territorio, utilizando el deporte como punto de encuentro para mostrar una Tenerife que combina calidad de vida, conectividad internacional, clima, naturaleza, gastronomía y oportunidades para establecer vínculos personales, profesionales y empresariales a largo plazo.

Golf & Fun Tenerife 2026 se celebró gracias a la colaboración de BOSS, Turismo de Tenerife, Grupo Menceyes, Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Cortizo, Hidráulica Tinerfeña, Duravit, Kreon, Jung, Santander, Chivite Perelada, Heineken Incabe, Finca Vegas e Ideal Joyeros.