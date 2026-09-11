El Hospital de La Candelaria realiza más de 300 cirugías torácicas al año con técnicas mínimamente invasivas

La Unidad de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, realiza una media de 310 intervenciones quirúrgicas al año, de las que alrededor de 90 corresponden a resecciones pulmonares anatómicas mayores, como la extirpación completa de un lóbulo pulmonar o de todo el pulmón.

El equipo atiende diferentes enfermedades y problemas que afectan a los pulmones y al tórax, desde patologías que requieren cirugía broncovascular reconstructiva hasta casos de enfisema, neumotórax o derrame pleural.

La unidad combina la cirugía abierta convencional con técnicas mínimamente invasivas, entre ellas la videotoracoscopia avanzada y la cirugía robótica, que permiten abordar determinadas intervenciones mediante procedimientos menos invasivos.

En concreto, los profesionales realizan una media de 55 operaciones robóticas cada año, dentro de una actividad quirúrgica que supera las 300 intervenciones anuales.

Más de 2.000 consultas cada año

Además de la actividad quirúrgica, la Unidad de Cirugía Torácica de La Candelaria atiende más de 2.000 consultas anuales y mantiene una atención continuada para las urgencias las 24 horas mediante un sistema de guardia localizada.

Su cartera de servicios incluye también intervenciones complejas de la pared torácica y el diafragma, así como procedimientos para tratar la hiperhidrosis.

Los profesionales atienden igualmente los traumatismos torácicos y realizan técnicas de fijación costal cuando las características de las lesiones hacen recomendable este procedimiento.

Cirugía mínimamente invasiva y robótica

Entre las técnicas utilizadas destaca la videotoracoscopia avanzada, un procedimiento que permite acceder al interior del tórax mediante pequeñas incisiones en lugar de recurrir en determinados casos a una cirugía abierta.

La unidad también cuenta con cirugía robótica, una técnica con la que realiza unas 55 intervenciones al año. Estos procedimientos forman parte de la apuesta por abordajes mínimamente invasivos dentro de la cirugía torácica.

La elección de cada técnica depende de las características de la enfermedad y de las necesidades de cada paciente.

Una estancia media inferior a cinco días

Desde 2024, la unidad aplica además un programa de recuperación intensificada destinado a favorecer la recuperación de los pacientes y optimizar los tiempos de hospitalización.

El programa ha permitido situar la estancia media hospitalaria por debajo de los cinco días, según los datos facilitados por el centro.

Este tipo de protocolos busca agilizar la recuperación después de la intervención y reducir el tiempo que los pacientes necesitan permanecer ingresados, siempre en función de su evolución.

Tratamiento multidisciplinar del cáncer de pulmón

Una parte importante de la actividad de la unidad está relacionada con el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. En estos casos, los cirujanos torácicos trabajan junto a especialistas de Neumología, Oncología Médica, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Oncología Radioterápica y Farmacia Hospitalaria.

Los profesionales participan semanalmente en un comité multidisciplinar, en el que se estudian los casos de manera conjunta y se decide el abordaje más adecuado para cada paciente.

La coordinación entre las diferentes especialidades permite analizar las pruebas disponibles, valorar las distintas alternativas terapéuticas y establecer el tratamiento indicado en cada caso.

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La actividad de la Unidad de Cirugía Torácica de La Candelaria abarca así desde procedimientos de alta complejidad y cirugía pulmonar mayor hasta la atención de patologías torácicas y urgencias, combinando técnicas convencionales con procedimientos mínimamente invasivos y cirugía robótica.