La Playa de El Socorro se llena de vino y gastronomía este sábado: horarios, guaguas y todo lo que hay que saber

La Playa de El Socorro, en Los Realejos, se convertirá este sábado 12 de septiembre en el escenario de la 9ª Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife (GFVT’26), una cita que reunirá durante ocho horas vinos de Tenerife y Gran Canaria, propuestas gastronómicas y música en directo. El evento comenzará a las 18:00 horas y se prolongará hasta las 02:00 de la madrugada, con distintas opciones para quienes quieran acercarse al municipio durante la tarde y la noche.

La celebración contará con 79 referencias vinícolas procedentes de 25 bodegas, además de ocho establecimientos de restauración que ofrecerán un total de 37 propuestas gastronómicas. Entre ellas habrá alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

La edición de este año incorpora también a Gran Canaria como isla invitada, con nueve bodegas pertenecientes a la DOP Gran Canaria y 15 referencias. Por parte de Tenerife participarán 16 bodegas, que aportarán 64 vinos procedentes de las denominaciones de origen Valle de La Orotava, Islas Canarias, Abona y Tacoronte-Acentejo.

Cuándo es y qué habrá en la fiesta

La Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife se celebrará este sábado 12 de septiembre, desde las 18:00 hasta las 02:00 horas, en la Playa de El Socorro.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer las carpas de las bodegas y establecimientos participantes y adquirir directamente en ellas las consumiciones. La oferta combinará los vinos de las diferentes denominaciones de origen con las propuestas gastronómicas de los ocho restaurantes presentes.

La programación se completará con música en directo durante buena parte de la jornada:

18:00 horas : actuación de Vamos y la liamos .

: actuación de . 20:00 horas : actuación de Sin cobertura .

: actuación de . 22:00 horas : actuación de Stereogroove .

: actuación de . 00:00 horas: regreso de Vamos y la liamos.

De esta forma, la actividad se mantendrá durante toda la tarde y se prolongará hasta la madrugada.

Cómo llegar a la Playa de El Socorro sin utilizar el coche

Una de las claves de la jornada será el dispositivo de transporte habilitado por el Ayuntamiento de Los Realejos. Se han previsto guaguas gratuitas para facilitar los desplazamientos entre distintos puntos del municipio y la playa.

Los servicios de bajada hacia El Socorro comenzarán a las 17:30 horas y funcionarán cada 30 minutos hasta las 22:30 horas. Las salidas se realizarán desde dos puntos:

Las inmediaciones de la Piscina Municipal , en Realejo Alto .

, en . La zona situada junto a la entrada del Parque San Agustín, en El Puente.

Para regresar desde la Playa de El Socorro, las guaguas comenzarán a salir a las 19:00 horas y continuarán hasta las 02:30 horas, también con una frecuencia de 30 minutos.

Además del transporte colectivo, el municipio dispondrá de servicio de taxis para facilitar los desplazamientos durante la celebración.

Dónde aparcar si se va en coche

Quienes necesiten desplazarse en vehículo particular dispondrán de varias zonas de estacionamiento desde las que podrán continuar el trayecto mediante transporte público o privado.

Entre los espacios previstos se encuentran la explanada del Mercado Municipal, el parking gratuito situado junto al Ayuntamiento de Los Realejos, en la calle Taoro de Realejo Alto, el polideportivo San Agustín y la explanada ubicada en la zona superior de la carretera de acceso a la Playa de El Socorro.

El aparcamiento gratuito de la calle Taoro permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 07:00 horas del sábado 12 de septiembre hasta las 22:00 horas del domingo 13 de septiembre.

Una fiesta con medidas de sostenibilidad

La organización ha planteado nuevamente la celebración bajo criterios de sostenibilidad. Entre las medidas previstas se encuentra la utilización de catavinos reutilizables de tritán y la prohibición del vidrio durante el evento.

También se entregarán bolsas individualizadas para depositar los residuos. Quienes las devuelvan en los puntos habilitados podrán canjearlas por un obsequio.

El Ayuntamiento vuelve a apostar además por el transporte colectivo mediante las guaguas gratuitas con el objetivo de reducir los desplazamientos en vehículo privado y la huella de carbono asociada a la celebración.

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La organización busca que la actividad se desarrolle sin afectar al entorno natural de la Playa de El Socorro, uno de los principales atractivos del municipio.