El nuevo curso vuelve a atascar Padre Anchieta pese a la pasarela: "¿Cuántos años más vamos a seguir así?"

"En los primeros 90 días del mandato". Ese fue el plazo que la actual presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, fijó el 17 de abril de 2023, en plena precampaña electoral, para aplicar sus primeras medidas destinadas a reducir la congestión en las carreteras de Tenerife si asumía el mando de la institución. Por aquel entonces, la movilidad era uno de los principales debates y Padre Anchieta, con la pasarela peatonal ya en obras desde hacía más de un año, uno de los puntos críticos de la circulación en la Isla. Tres años después, Dávila preside el Ejecutivo insular y la pasarela está en servicio desde mayo, pero el nuevo curso devuelve las retenciones y vuelve a poner el foco sobre un problema que la dirigente se comprometió a atajar en sus primeros tres meses de mandato.

La vuelta al cole trae el colapso a la TF-5 y el Padre Anchieta / Andrés Gutiérrez

El atasco tiene una traducción en tiempo perdido para quienes atraviesan a diario este punto. Ana Perera, madre y usuaria del transporte público, salió del Intercambiador de La Laguna tras pasar unos 25 minutos retenida en la rotonda, a los que suma cerca de 40 minutos en la TF-5 para llegar y dejar a su hijo en el colegio. "¿Cuántos años más vamos a seguir así? La gente está cansada y cada día son más horas perdidas. Llegas tarde a casa, cenas tarde, descansas menos y al día siguiente vuelta a empezar", lamenta, agotada por el trajín de la autopista y mientras continúa a pie hacia la escuela.

Horas perdidas

Una situación que también afecta a quienes se desplazan hasta la Universidad. Iriome Rodríguez, estudiante y vecino de Santa Úrsula, llega cada día en guagua hasta el Intercambiador para enlazar con el tranvía hacia el Campus de Guajara. "Uno termina las clases cansado y es mucha la suerte que tienes que tener para no coger cola en la rotonda", explica. Para él, lo que ocurre ya ha dejado de ser algo puntual para ser "parte de la rutina". "La gente está harta de perder horas de su vida dentro de un coche o una guagua", señala antes de partir hacia su facultad.

Atascos a la salida de Padre Anchieta / Andrés Gutiérrez

A pocos metros, otro usuario, Airam Luis, permanece en su vehículo después de dejar a su hija, estudiante universitaria, antes de continuar hacia Santa Cruz, donde trabaja. Vecino del norte de Tenerife, pasa cada día por Padre Anchieta y considera "bastante decepcionante" el resultado de la infraestructura. "Entiendo que sea una ayuda para que los peatones puedan cruzar con seguridad, pero después de tanto tiempo esperando la obra, es agobiante que el colapso siga llegando hasta la autopista". Él mismo cree que "se podría haber optado por otra solución", como "regular el paso de los peatones con semáforos", una alternativa que, según considera, "quizá habría sido mucho más sencilla". A estos testimonios se suman las numerosas quejas y denuncias difundidas estos días en redes sociales por usuarios que vuelven a alertar de las retenciones en la zona.

El Cabildo ve avances

Ante esta situación, Rosa Dávila defiende que la movilidad sigue siendo una de las prioridades del Cabildo y sostiene que Padre Anchieta ya registra avances. En declaraciones a Radio Club, señaló que tienen "datos objetivos de un alivio a las ocho de la mañana de casi un 10% menos del tiempo" y que a las nueve "va mejorando el tráfico". También añadió que está "convencida" de que la situación "mejorará" a medida que los ciudadanos "se habitúen a la entrada y salida de los colegios y las universidades" y que en 2027 habrá "mejores tiempos", avalados, según dijo, por la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil.

Retenciones en el entorno de Padre Anchieta / Andrés Gutiérrez

Sin embargo, medidas como las guaguas de dos pisos o las aprobadas en el convenio de movilidad suscrito entre la ULL y el Cabildo, como el escalonamiento de los horarios o las lanzaderas, todavía no se traducen en una desaparición de las retenciones, pues son los propios usuarios quienes siguen registrando, sobre todo en horas punta, importantes colapsos, especialmente entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 14:00 y las 16:00. Cabe destacar que el curso acaba de comenzar para colegios, institutos y universidades, y aún está pendiente la incorporación de los ciclos formativos y el resto de la Formación Profesional en una vía que soporta más de 140.000 vehículos diariamente. El problema, por tanto, sigue lejos de estar resuelto.