El rector de la ULL exige una financiación estable para sacar a las universidades de la “respiración asistida" y garantizar su supervivencia

Arranca en la Universidad de La Laguna (ULL) un nuevo curso universitario con una reivindicación clara: alcanzar un acuerdo de financiación estable y suficiente que permita garantizar el futuro de la institución académica. Así lo defendió este viernes el rector de la ULL, Francisco García, durante la ceremonia de apertura del curso 2026/2027 celebrada en el Paraninfo. García advirtió de que la eficiencia de las instituciones académicas "tiene un límite". Como ejemplo, señaló la posición de la ULL en el Ranking de Shanghái, donde ocupa el puesto 16 entre las universidades españolas, mientras que en financiación se sitúa en el 31. "No podemos convertir la eficiencia en la respuesta permanente a una financiación insuficiente", señaló.

En este sentido, fue contundente al advertir de las consecuencias de no alcanzar un acuerdo. "O cerramos ya un instrumento de financiación estable y suficiente para ambas universidades, que garantice su futuro, o entraremos en un escenario de serio riesgo de subsistencia a medio plazo", aseguró.

Inauguración oficial del curso en la Universidad de La Laguna. / Andrés Gutiérrez

El rector, además, alertó de que prolongar esta situación podría comprometer la capacidad de las universidades para ofrecer una docencia de calidad, impulsar la investigación o atraer y retener talento. "Lo contrario nos conduciría, como en las últimas décadas, a mantener a ambas instituciones con respiración asistida, con los recursos imprescindibles para seguir funcionando, pero insuficientes para desarrollar su potencial", afirmó.

Discrepancias entre el Gobierno y las universidades

En las últimas semanas, las discrepancias entre el Gobierno de Canarias y las dos universidades públicas del Archipiélago ―la ULL y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc)― sobre el nuevo modelo de financiación plurianual se han convertido en uno de los principales focos de preocupación de la comunidad universitaria.

Inauguración oficial del curso en la Universidad de La Laguna. / Andrés Gutiérrez

En julio, el Ejecutivo presentó el nuevo contrato programa de financiación para el periodo 2027-2030, que contempla 45 millones de euros adicionales durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar en 2030 una financiación global de 326 millones de euros, frente a los 281 millones actuales destinados a su funcionamiento. Sin embargo, para los rectores de las universidades públicas se trata de una cuantía que sigue siendo insuficiente y calculan un desfase de 3,5 millones de euros solo para 2027.

La respuesta de Clavijo

Pese a la firmeza de su discurso, García se mostró confiado en alcanzar un acuerdo, que deberá cerrarse antes del 15 de octubre para que pueda entrar en los presupuestos de Canarias que se tramitarán en el Parlamento. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mostró su disposición a seguir negociando y, en un tono amistoso, respondió a las reivindicaciones de financiación planteadas por el rector: "Oído cocina, Fran".

El presidente de Canarias confía en que las partes lograrán cerrar un acuerdo definitivo que permita dotar de estabilidad a las dos universidades públicas. Y aunque reconoció que probablemente el pacto "no será el máximo de lo deseado", defendió que sí permitirá aportar "estabilidad y tranquilidad" a ambas instituciones para que puedan seguir desarrollando su labor.