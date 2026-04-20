Fabián Cristo Hernández Ramos, nuevo presidente de Asintra

Fabián Cristo Hernández Ramos ha asumido la presidencia de la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Asintra) tras una transición modélica celebrada este pasado miércoles 15 de abril en las instalaciones de Femete. Tras nueve años de gestión, Francisco Roca Miranda cedió el testigo a Hernández Ramos, quien lideró la única candidatura válida en un proceso electoral iniciado en febrero, en un acto que contó con el respaldo institucional del consejero de Industria del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández.

Esta nueva etapa marca un hito sin precedentes en el medio siglo de historia de la patronal al incorporar por primera vez a tres mujeres en su órgano de gobierno: Clara Dorta Grillo como tesorera, junto a Carmen Elena Mamposo García y Ana Belén de León Pérez como vocales. La nueva Junta Directiva, que incluye a Faustino Javier Negrín Medina en la vicepresidencia y a Jorge Daniel Trujillo Mújica en la secretaría, destaca por su carácter integrador y cohesión territorial, contando con representantes de Tenerife, La Palma y El Hierro, con la previsión de sumar próximamente a La Gomera.

En su discurso inaugural, el nuevo presidente ensalzó los 48 años de trayectoria del sector y agradeció el apoyo de instituciones y empresas vinculadas, asumiendo el liderazgo con determinación y poniendo al asociado en el centro de todas las decisiones. Hernández Ramos apostó firmemente por la modernización, la formación, el relevo generacional y una comunicación transparente para garantizar el futuro del sector y su responsabilidad en la seguridad vial.

Durante el evento, la junta saliente homenajeó a Francisco Roca con una placa conmemorativa, quien ofreció su total colaboración para el beneficio de los asociados. Por su parte, el secretario general de Femete, José González, calificó el relevo de ejemplar y reafirmó el compromiso de la federación de caminar de la mano con Asintra, consolidándola como una de sus asociaciones más fuertes y preparadas para los desafíos venideros.