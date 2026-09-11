Alerta en el sur de Tenerife: buscan a Elizabeth Isabela D. L., menor de 16 años desaparecida en Granadilla de Abona
Las fuerzas de seguridad del Estado y la asociación de personas desaparecidas piden máxima difusión para dar con el paradero de la menor
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han difundido una alerta urgente para solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de Elizabeth Isabela D. L., una menor de 16 años en paradero desconocido en el sur de la isla de Tenerife.
Según los datos de la ficha oficial remitida por las autoridades, la joven fue vista por última vez el pasado 25 de agosto de 2026 en el municipio de Granadilla de Abona.
Descripción y teléfonos de contacto para aportar información
La menor responde a los siguientes rasgos físicos para facilitar su identificación por parte de la población:
- Estatura y complexión: Mide 1,60 metros de altura y es de constitución delgada.
- Cabello y ojos: Luce pelo negro, liso y largo, y tiene los ojos de color marrón.
Se ruega a cualquier persona que disponga de información veraz sobre su paradero o que pueda haberla visto en los últimos días que se ponga en contacto inmediato con los teléfonos de emergencia habilitados:
- Guardia Civil: 062
- Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo): 116000
- Portal web oficial: www.cndes.es
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