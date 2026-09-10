"La geotermia revolucionará el sistema energético de Tenerife": el Cabildo celebra el hallazgo de esta fuente renovable bajo el subsuelo de la Isla

Las opciones «muy prometedoras» de explotar la energía geotérmica hallada a 2.300 metros bajo tierra en Vilaflor abren la puerta a «una nueva era» en Tenerife, que «revolucionará el sistema energético insular» con una menor dependencia de los combustibles fósiles. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, celebra el descubrimiento de un sistema geotérmico con potencial energético durante las prospecciones que se realizan en Trevejos, en Vilaflor de Chasna.

«Si finalmente se confirma que se puede producir electricidad con esta energía, Tenerife dará un giro a su mix energético y pasará de depender de los derivados del petróleo a alcanzar una mayor autonomía con esta fuente cien por cien limpia, que reducirá de forma drástica la emisión de gases de efecto invernadero», remarcó Dávila, quien considera que este objetivo está «muy cerca» tras los primeros sondeos.

El consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias (EGC), formado por el Cabildo —a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER)—, Disa y Reykjavik Geothermal, ha encontrado calor, agua a más de 150 grados y permeabilidad en la roca, los tres elementos necesarios para un sistema geotérmico convencional susceptible de aprovechamiento energético. El vapor generado por este calor subterráneo podría utilizarse para producir electricidad.

«Es un hallazgo extraordinariamente valioso porque la geotermia es una energía renovable muy estable, que produce las 24 horas del día, los 365 días del año», subrayó la presidenta. Dávila destaca además que Tenerife ha marcado «un hito» en la investigación española al alcanzar una perforación de este tipo los 2.300 metros de profundidad y encontrar geotermia.

La relevancia del descubrimiento explica la visita que tiene previsto realizar el miércoles 16 de septiembre al punto de prospección Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica. Dávila aprovechará su presencia para pedirle una tarifa nacional para la geotermia, que considera imprescindible para poder explotar comercialmente esta fuente energética.

El hallazgo todavía debe superar nuevas pruebas. «Estamos a la espera de los resultados de las perforaciones que se están haciendo a más de 2.300 metros de profundidad y de las que se harán en otro punto de Vilaflor para ratificar que se puede construir una planta geotérmica y convertir ese recurso en electricidad», señala Dávila.

Las prospecciones, realizadas por la empresa británica Marriott Drilling Group, llegarán hasta los 3.000 metros y posteriormente se trasladarán desde Trevejos hasta otro punto de Vilaflor situado cuatro kilómetros al este.

Después llegarán las mediciones. Las pruebas analizarán la temperatura del reservorio, la presión, el caudal disponible, el comportamiento del agua en profundidad y la capacidad para mantener una producción continua. Con esos datos se determinarán la potencia térmica, su posible conversión en electricidad y la viabilidad técnica y económica de una explotación comercial. Las posibilidades de éxito, que ya se situaban por encima del 60%, han aumentado tras los primeros indicios satisfactorios.

El aprovechamiento de estas reservas hidrotermales podría suponer un vuelco en el sistema energético de Tenerife. En la actualidad, el 80% de la electricidad consumida en la Isla está generada por combustibles fósiles, principalmente derivados del petróleo, mientras que las renovables aportan alrededor del 20%.

Ahí reside una de las principales ventajas de la geotermia: no depende del sol ni del viento. Una central puede generar electricidad de forma gestionable durante todo el día. «No vendría a competir con la fotovoltaica y la eólica, sino a complementarlas», explica Dávila, quien señala que sí competiría directamente con las fuentes convencionales.

A la ventaja medioambiental se suma la económica. Juanjo Martínez, consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, destaca que la geotermia reduciría la factura que paga Canarias por los derivados del petróleo y reforzaría la capacidad de Tenerife para atraer empresas y centros de datos nacionales e internacionales.

El Cabildo posee el 50% de Energía Geotérmica de Canarias, mientras que la otra mitad se reparte entre Disa y Reykjavik Geothermal. Martínez destaca la experiencia del socio islandés, procedente de un país convertido en referente mundial en el aprovechamiento del calor del subsuelo.

Islandia no es el mayor productor mundial de energía geotérmica —posición en la que destacan Estados Unidos e Indonesia—, pero sí uno de los grandes ejemplos de integración de este recurso en su modelo energético. «Islandia ha pasado de ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los más avanzados, y lo ha logrado gracias a la geotermia», concluye Martínez.