El Gobierno canario adjudica el tercer carril Guamasa-Los Rodeos

El tercer carril de la autopista del Norte (TF-5) entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodeos recibió el verano pasado el visto bueno definitivo del Gobierno de Canarias. Un año después, el proyecto está adjudicado definitivamente. Así lo anunció este jueves el Ejecutivo regional, que indicó que los trabajos los ejecutará la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción Sociedad Anónima y Asyota Asfaltos y Obras Sociedad Limitada, por un importe total de algo más de 58,2 millones de euros.

El presupuesto base de licitación era de 66,4 millones de euros, por lo que la cuantía de adjudicación supone una reducción de 8,2 millones de euros respecto a lo inicialmente previsto. En cuanto al plazo de ejecución, el pasado año se apuntó que sería de 35 meses.

“La intervención permitirá ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, favoreciendo una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía”, detalla la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

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El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, lo que sustituirá el actual sistema -que está basado en un único acceso- por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

“De esta manera, los vehículos procedentes del Norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, evitando continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente”, precisan desde el Gobierno de Canarias. “Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico”, añaden.

Más en detalle, el tramo parte desde la salida de Guamasa, esto es, desde el punto en el que se encuentran las cafeterías El Faro y El Búnker, y llegará hasta el acceso al aeropuerto, en San Lázaro. Se trata de 3,6 kilómetros. “Estas actuaciones incluyen la ampliación de la plataforma, mejora del firme, drenaje y trabajos en intersecciones, y nueva rotonda de conexión con el aeropuerto”, según los datos aportados en los últimos años.

Ayuntamiento de La Laguna

Esta actuación ha tenido una buena acogida por parte del Ayuntamiento de La Laguna, si bien esta institución considera fundamental otro proyecto. “Nos parece un paso en la buena dirección, que debe ir acompañado de actuaciones de mayor envergadura”, expresó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, en 2025. “Desde el Ayuntamiento defendemos como prioritario acometer la variante de la TF-5 desde Guamasa y el soterramiento de la autopista a su paso por el casco urbano de La Laguna, que no solo vendría a eliminar la cicatriz de la ciudad, sino que permitirá llevar el Tranvía hasta Los Rodeos, una reivindicación ciudadana cada vez más urgente”, indicó.

“Mientras las administraciones no afrontemos con valentía este proyecto, la movilidad seguirá siendo un problema irresoluble en la zona metropolitana de Tenerife”, opinó el político socialista sobre la variante. Gutiérrez ha situado ese proyecto y el túnel de La Gorgolana (entre La Laguna y Tegueste, por debajo de la Mesa Mota) como las principales obras viarias que necesita el municipio.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife y su presidenta, Rosa Dávila, también se han mostrado favorables a esta iniciativa. Coincidiendo con el visto bueno definitivo, la dirigente nacionalista celebró los pasos dados, y añadió que esta obra «se suma a otras tantas actuaciones históricas que se están consiguiendo en Tenerife, como es el escalonamiento, por poner un ejemplo, en la entrada de la Universidad de La Laguna”.

Otras actuaciones

No es la única actuación que se ha anunciado en los últimos años para la autopista del Norte. Otra es la prolongación del carril bus en la TF-5, en sentido norte, entre el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y Las Chumberas. Esa otra es una iniciativa que supone una inversión de 11,5 millones de euros y que cuenta con informe favorable del Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad del Cabildo.