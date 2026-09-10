Canarias es la quinta región española con más causas abiertas de trata y prostitución

La trata de seres humanos y la prostitución se asientan como dos problemas estructurales, y muchas veces silenciados, en la sociedad canaria. Es la quinta comunidad autónoma española con más diligencias de investigación abiertas para intentar dar con los responsables de estos delitos, según reflejan los últimos datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, que fueron presentados este jueves en Madrid con motivo de la apertura del año judicial.

Teresa Peramato, como representante del Ministerio Público, recogió las cifras de este preocupante listado. Por delante del Archipiélago solo se encuentran cuatro comunidades autónomas en lo que a trata de seres humanos se refiere: Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el caso de las Islas, se abrieron 15 procedimientos judiciales por este tipo de actuaciones, uno más que en 2024. Sin embargo, el dato contrasta con las 1.659 personas que reciben atención en estos momentos como víctimas de explotación sexual, de las que el 91% son mujeres.

A nivel general, la Fiscalía aprecia una "tendencia a la estabilización" en el número de investigaciones por este delito en los últimos cuatro años. El tipo más frecuente es la trata enfocada en la prostitución, que constituye un 73% de las diligencias frente al 13,9% de la explotación laboral, la cual ha experimentado una ligera caída respecto al año anterior. En cambio, se mantienen minoritarios los casos de abusos para la comisión de actividades delictivas y los matrimonios forzosos, mientras que el tráfico de órganos desaparece por completo del mapa nacional.

Matrimonios forzosos

Sin embargo, la fiscal delegada de Las Palmas sí detectó en los últimos meses de 2025 un "importante aumento" de llegadas de mujeres muy jóvenes y niñas procedentes fundamentalmente de Gambia, Costa de Marfil y Guinea a las costas canarias con el fin de contraer matrimonio con hombres que se encuentran en diferentes países europeos y con quienes se ha concertado el casamiento. Esta situación quedó patente durante la realización de varias entrevistas previas a la determinación de edad, sin que las chicas pudieran aportar datos y "sin perjuicio de que pueda ser otro tipo de explotación al que van destinadas".

En cuanto a las cifras de la prostitución, la memoria recoge 10 diligencias de investigación abiertas en el Archipiélago en 2025, es decir, 13 menos que en el año anterior. En su mayor parte se corresponden con hechos encuadrables en el ilícito de explotación en lugar de la determinación coactiva a la prostitución. Encabezan el ranking la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía.

Un total de 11.451 víctimas de violencia machista denunciaron a sus parejas en 2025

A Peramato le llamó la atención, según refleja en el escrito, que no se incoara ningún procedimiento de estas características en las regiones de Murcia, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha y La Rioja, las cuales tampoco figuraban en 2024.

Si se pone la lupa en la violencia machista, Canarias es una vez más la quinta comunidad autónoma a la cabeza: en total, 11.451 mujeres denunciaron a sus parejas o exparejas por situaciones de maltrato en el ámbito familiar. La mayor parte de las causas (un 70%) se abrieron a raíz del testimonio de la víctima, mientras que el resto comenzaron por una intervención policial directa o por un parte de lesiones recibido directamente en el tribunal de instancia. Sin embargo, se registró un incremento del 12,6% del número de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar en contra de su pareja, de las cuales un 57% fueron de nacionalidad española y un 43% extranjera.

Aumento de funciones

El año pasado incidió en estos órganos especializados la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la justicia, que incrementa sus funciones y les obliga a extender su jurisdicción a todos los delitos de violencia sexual, trata de mujeres, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y acoso con connotación sexual, con independencia de la relación existente entre la perjudicada y el agresor. Peramato advierte que la asunción de estas nuevas competencias ha supuesto un "incremento de trabajo para los fiscales encargados de la materia", pero señala que es difícil de cuantificar en los datos de 2025 al haber estado en vigor la reforma durante menos de tres meses.

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A nivel general, el número de diligencias preprocesales se incrementó un 7,55% en el Archipiélago, al pasar de 675 procedimientos en 2024 a 726 en el último año. Estas investigaciones permiten al Ministerio Público realizar un primer filtro para evitar judicializaciones innecesarias y, por otro lado, funcionan como una herramienta para obtener información esencial que permita determinar el apoyo específico que se debe ofrecer a cada persona.