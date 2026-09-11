Clavijo confía en alcanzar un pacto que aporte estabilidad a las universidades públicas de las islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado convencido de que en las próximas semanas el Gobierno autonómico y las dos universidades públicas del Archipiélago cerrarán un acuerdo sobre el sistema de financiación.

"Oído cocina, Fran", ha respondido Clavijo a las reivindicaciones de financiación contenidas en el discurso del rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, en la apertura del nuevo curso académico, acto en el que también han estado presentes la consejera de Universidades, Migdalia Machín, y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra.

El presidente canario ha manifestado su confianza y convicción en que las partes podrán alcanzar un acuerdo definitivo, que "probablemente no será el máximo de lo deseado, pero dotará de estabilidad y tranquilidad" a las dos universidades "para que puedan seguir desarrollando su enorme labor".

Por lo demás, Clavijo ha agradecido "el acompañamiento y asesoramiento" que ambas instituciones académicas han brindado al Gobierno de Canarias en la presente legislatura para abordar retos como la transición energética, el reto demográfico o la financiación autonómica y en la UE.