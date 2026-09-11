Tenerife encara un viernes con lluvias débiles y rachas de viento muy fuertes

Tenerife comienza este viernes con nubosidad en el norte y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, en una jornada en la que el viento del nordeste será también protagonista. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán más probables durante la madrugada y tenderán a remitir conforme avance la mañana.

El norte de la Isla amanecerá con cielos nubosos, aunque la nubosidad irá perdiendo presencia durante las horas centrales hasta quedar en intervalos nubosos. En el resto de Tenerife se esperan cielos poco nubosos en general, aunque durante la mañana podrán aparecer algunos intervalos y existe una baja probabilidad de que estén acompañados de alguna lluvia débil.

La jornada dejará, por tanto, un contraste entre las vertientes norte, más expuestas a la nubosidad y a las precipitaciones, y el resto de la Isla, donde predominarán los claros.

El viento ganará fuerza durante el día

El viento del nordeste soplará moderado, aunque no tendrá la misma intensidad en todo el territorio insular. La Aemet prevé intervalos de viento fuerte en los extremos sureste y oeste de Tenerife, así como en la vertiente sur del área metropolitana y en las zonas de cumbre.

En estos puntos podrán registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del viernes, por lo que será especialmente ventoso en las zonas más expuestas.

El viento será también protagonista en el conjunto del Archipiélago, con predominio de las componentes norte y nordeste y zonas donde alcanzará intensidad fuerte.

Temperaturas ligeramente más bajas

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en Tenerife, más acusado en las máximas de las medianías, donde podrá ser moderado.

En Santa Cruz de Tenerife, la Aemet prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 27. Los termómetros se moverán en valores similares en buena parte de las zonas bajas, mientras que el descenso será más apreciable en medianías y áreas de mayor altitud.

La combinación de temperaturas algo más bajas, nubosidad y viento hará que el ambiente sea algo menos cálido que en jornadas anteriores, especialmente en las zonas donde el viento sople con mayor intensidad.

¿Qué tiempo hará en las demás islas?

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso y podrá registrar lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada, sobre todo en medianías. El resto de la Isla tendrá intervalos nubosos durante la primera mitad del día y cielos poco nubosos posteriormente. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente y el viento del nordeste será fuerte en zonas del sureste, oeste y cumbres.

La Palma tendrá nubosidad en el norte y este, con precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada, especialmente en medianías. Durante las horas centrales se abrirán claros. Las máximas podrán descender de forma moderada o notable en las zonas altas.

En La Gomera y El Hierro, los cielos estarán nubosos en el norte durante las primeras horas, con posibilidad de lloviznas débiles y ocasionales. El viento del nordeste será moderado y podrá alcanzar intensidad fuerte en zonas altas y determinados extremos de las islas.

Lanzarote tendrá intervalos nubosos que tenderán a reducirse durante el día, mientras que en Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos en el norte y zonas litorales. En ambas islas el viento del norte será moderado, con áreas donde podrá soplar fuerte y dejar rachas muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada.

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En el mar, el viento del norte o nordeste alcanzará fuerza 5 a 6, con marejada que tenderá a aumentar a fuerte marejada, además de mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.