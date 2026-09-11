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Loro Parque da acceso gratuito a los vecinos de Punta Brava: cómo conseguir la entrada

Los residentes deberán acreditar su domicilio con el DNI original o un certificado de residencia y recoger la entrada, personal e intransferible, en las taquillas del parque.

Niños disfrutan de una visita en Loro Parque.

Niños disfrutan de una visita en Loro Parque. / ED

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos residentes en Punta Brava y Las Adelfas podrán acceder gratis a Loro Parque durante una semana. La iniciativa permitirá a los residentes disfrutar del parque sin coste entre los días 21 y 27 de septiembre.

Para beneficiarse de esta promoción será necesario acreditar la residencia en Punta Brava o Las Adelfas. El acceso gratuito está dirigido exclusivamente a las personas que puedan demostrar que residen en estas zonas.

¿Cómo conseguir la entrada gratis a Loro Parque?

Los vecinos que quieran acceder al parque deberán presentarse en la taquilla física de Loro Parque para retirar su entrada.

Para acreditar la residencia tendrán que llevar consigo el DNI original o un certificado que confirme que viven en Punta Brava o Las Adelfas.

Cada residente podrá retirar una única entrada, que será personal e intransferible. Por tanto, no será posible recoger una entrada para que otra persona la utilice en su lugar.

La entrada deberá recogerse directamente en las taquillas del parque, por lo que no se podrá realizar este trámite de forma online.

¿Qué deben hacer los menores?

En el caso de los menores de edad, será necesario que acudan acompañados por un adulto para poder disfrutar de esta iniciativa.

La campaña estará disponible durante siete días, del 21 al 27 de septiembre, y está dirigida a los residentes de Punta Brava y Las Adelfas que cumplan las condiciones establecidas.

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De esta forma, los vecinos podrán aprovechar durante esa semana el acceso gratuito a Loro Parque, siempre que presenten la documentación necesaria y retiren previamente su entrada en las taquillas físicas.

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