La odisea de una turista para recuperar un objeto perdido en el aeropuerto Tenerife Sur: a los 16 días ni la han llamado

Recuperar un objeto perdido en el aeropuerto de Tenerife Sur es una misión imposible. Ni Tom Cruise lo conseguiría. Es al menos lo que le está pasado a una ciudadana polaca que viajó a la Isla como turista a principios de este mes y que está viviendo una auténtica odisea burocrática para que le devuelvan el ordenador portátil con información muy valiosa para su trabajo.

Todo empezó el pasado 6 de marzo. Bożena Lewicka, que tiene una academia de yoga en Polonia, acudió al Reina Sofía para tomar un vuelo de regreso a su país tras pasar unas vacaciones en Tenerife. Durante el proceso de embarque se olvidó el portátil. Ahí empezó un martirio que 16 días después sigue sin resolverse: nadie la ha llamado todavía para la devolución.

Primero llamó a información de AENA, donde le dijeron que el servicio de objetos perdidos lo llevaba el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, municipio donde se encuentra Tenerife Sur. Tras intentar contactar en varias ocasiones con el Consistorio, Bożena Lewicka desistió porque nadie hablaba en inglés. Ante la urgencia de recuperar el portátil, la mujer se puso en contacto con la empresa turística que había contratado en la Isla, Canary Explorer All In One Tenerife.

Terminal del aeropuerto Tenerife Sur. / Carsten W. Lauritsen

La atendió la traductora de la empresa, Maja Klepuszewska, una polaca que lleva 18 años residiendo en la Isla y que en todo este tiempo no ha parado de mirar el móvil y de acudir repetidamente al aeropuerto Tenerife Sur. Klepuszewska envió primero un correo a AENA. En la respuesta le confirmaron que personal de esta empresa que gestiona los aeropuertos españoles habían recogido el ordenador, que lo habían llevado a la oficina de objetos perdidos y que preguntara a la Policía Local de Granadilla.

Bożena Lewicka le dio la autorización para que hiciera las gestiones en su nombre. Maja Klepuszewska fue primero al Reina Sofía para cerciorarse de que el dispositivo estaba allí. Acudió tres días seguidos. «No había nadie en objetos perdidos. De hecho, el personal del aeropuerto me comentó que últimamente no habían visto a ningún encargado», recuerdo la traductora. Sí le detallaron que había una dependencia en la parte interna de la instalación aeroportuaria donde se guardaba todo lo que se dejaban los pasajeros.

La turista y la traductora de la empresa que la atendió en la Isla llevan días insistiendo en recuperar el ordenador pero ha sido imposible

Insistió e insistió hasta que le pasaron los datos de un funcionario del Consistorio granadillero que se encargaba presuntamente de ese servicio. «Lo llamé, le mandá mensajes y correos, pero no me respondía o me colgaba. Llegó a bloquearme en el WhatsApp alegando que era su teléfono privado», cuenta Klepuszewska.

La única opción era plantarse en la sede del Consistorio sureño. Tampoco tuvo suerte. «En el propio Ayuntamiento tampoco sabían decirme bien al principio quién era y dónde podía contactar a este trabajador, mientras mi clienta insistía en que necesitaba urgentemente el portátil. No entiendo cómo un aeropuerto con tanto tráfico y tan importante como Tenerife Sur no prestaba atención al servicio de objetos perdidos», relata.

En efecto, el aeropuerto internacional Reina Sofía, con alrededor de 11 millones de pasajeros al año, es el segundo que mueve más tráfico aéreo de Canarias y el séptimo de España. Lo que sucede con objetos perdidos no es la única queja sobre el funcionamiento de la instalación sureña. Administraciones y empresarios reclaman desde hace años la urgente rehabilitación de la terminal de pasajeros.

Asimismo, las instituciones y los inversores también han criticado el servicio de taxi que se presta a las afueras de la terminal, que también coordina el Ayuntamiento de Granadilla, con episodios de colas kilométricas en los últimos meses.

Colas para esperar un taxi por fuera del aeropuerto Tenerife Sur. / Andrés Gutiérrez

En cuanto a la remodelación, AENA se ha comprometido a invertir 400 millones para construir una nueva terminal, aunque es una actuación a largo plazo. Y sobre los taxis, el Cabildo reclama que el aeropuerto Tenerife Sur sea declarado área sensible para que taxis de todos los municipios de la Isla puedan recoger pasajeros en la instalación, aparte de los de Granadilla.

El Consistorio granadillero, sin embargo, asegura que no es necesaria esta declaración y ha reforzado el servicio con las unidades del municipio y apoyos puntuales de las del vecino San Miguel de Abona.

Carmen Dolores Rodríguez, concejala de Seguridad de Granadilla, admite que la Policía de este municipio lleva el departamento de objetos perdidos del aeropuerto. Aclara que el Gobierno local formado tras las elecciones de mayo del año pasado –liderado por su partido, el PSOE– tuvo que reestructurar y mejorar este servicio de Tenerife Sur que había abandonado el equipo anterior, que comandaba CC. «Tuvimos que ordenarlo para que tuviera una mayor eficacia».

La concejala de Seguridad de Granadilla aclara que el Ayuntamiento ha tenido que reestructurar el servicio de objetos perdidos y que de inmediato recuperará la normalidad

Han sido todos los trámites necesarios para actualizar esta prestación lo que según la concejala ha podido provocar un retraso en las devoluciones. «Todos estos procesos llevan una gran carga burocrático que todavía estamos completando», detalla, para añadir que AENA ha cedido otro depósito para guardar los objetos que se olvidan los pasajeros y que el Ayuntamiento ha recuperado para esta oficina a un funcionario que ya había trabajado para objetos perdidos.

Respiradores, bastones, cientos de gafas, maletas enteras de pasajeros que no tenían dinero para pagar el exceso de equipaje... Multitud de objetos acaban en estas dependencias. La concejala de Seguridad espera que objetos perdidos recupere de inmediato la normalidad. Porque el caso de Lewicka no es único. La traductora que la ayuda asegura que hay otras personas que llevan semanas esperando por las devoluciones. Hasta anoche, a Klepuszewska no la había llamado nadie todavía. Ya no sabe qué hacer para recuperar el portátil.