Lenovo Tenerife - Unicaja: ¿otra vez tú por aquí?

Tu cara me suena. Y no, no es el nombre de un programa de imitaciones en televisión, sino la sensación que volverán a tener Lenovo Tenerife y Unicaja este miércoles, cuando vuelvan a verse las caras en el Santiago Martín por cuarta vez en lo que va de temporada y solo 72 horas después de haberlo hecho en la final de la Basketball Champions League.

Con ese antecedente fresco en la retina y, sobre todo, con el convencimiento de que la receta pasará por igualar el juego físico e intenso del cuadro malagueño, los de Txus Vidorreta llegan al choque dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva para centrarse en la Liga Endesa y buscar el objetivo del factor cancha en las cuatro jornadas que le restan a la Fase Regular del campeonato.

La cuarta plaza, en juego

Para ello adquiere especial importancia el choque de este miércoles, dado que una victoria devolvería al Lenovo Tenerife a la cuarta posición, al sumar 20 victorias y tener ganado el basket average tanto al Dreamland Gran Canaria como en un hipotético triple empate con los grancanarios y el UCAM Murcia.

Cosechar ese triunfo ante un Unicaja que continúa inmerso en la lucha por la primera posición de la tabla con el Real Madrid requerirá, una vez más, aferrarse a la épica y a la optimización de recursos. A las bajas ya conocidas de Jaime Fernández y de Aaaron Doornekamp se le suma para el partido de este miércoles la de Kyle Guy, en Estados Unidos con permiso del club para conocer a su segundo hijo, que nacía el domingo durante la disputa de la final de la BCL.

Sin el norteamericano, que en la Final Four reivindicó su condición de estilete ofensivo, el trío mágico aurinegro (Marce, Guy y Gio) se queda cojo y se convierte en imprescindible la aparición de otros jugadores que aumenten su caudal ofensivo para hacer frente al ejército de Ibon Navarro. Con Salin aún recuperando el ritmo tras sus últimos problemas físicos, la aportación de jugadores como Fitipaldo, Abromaitis, Sastre o Cook, tras completar una actuación gris en la F4, será crucial de cara al duelo ante los malagueños.

Suma necesaria para hacer frente a un Unicaja que continúa lanzado en la competición doméstica, con 25 victorias (una menos que el ahora líder, el Real Madrid, pero con un partido menos), y sabedor de que asaltar el Santiago Martín tiene el premio añadido de recuperar la cabeza de la tabla.

Ha sido un a semana corta pero intensa para las huestes de Ibon Navarro, que viajarán a Tenerife sin haber entrenado después de su triunfo en la Champions. Llegada a Málaga en la madrugada del domingo al lunes, baño de multitudes en las calles de la ciudad, desplazamiento a la Isla... Aunque la previsión de Navarro era desarrollar una sesión de entrenamiento en la jornada de este martes, finalmente optó por dar descanso a sus jugadores antes del viaje; toda una maratón que el Lenovo Tenerife confía en poder aprovechar.

Pocos ases en la manga se guardarán dos entrenadores y dos plantillas que se conocen perfectamente. El Lenovo Tenerife, con bajas, y el Unicaja, con todos disponibles pero con la gasolina justa, reeditan este miércoles su particular Día de la Marmota... pero confiando en que, esta vez, cambie el final y el triunfo se vista de aurinegro.