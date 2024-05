La mejor oferta para comprar una vivienda en Adeje: 75.000 euros por una casa de madera de 20 metros

Encontrar una vivienda asequible en Adeje, uno de los municipios más turísticos de Canarias, es cada vez una tarea más complicada. Las opciones más asequibles del portal inmobiliario Idealista contemplan una casa de madera en Tijoco de 20 metros cuadrados y una casa prefabricada que se oferta como chalet independiente.

Nada disponible por debajo de los 75.000 euros en todo el municipio. Al filtrar la búsqueda por precio, de las 2.089 viviendas disponibles solo aparece una por ese valor. No es una opción apta para todos los públicos, pues se trata de una casa de madera de 20 metros cuadrados en el enclave de Tijoco que se oferta como “una oportunidad para comenzar tu vida fuera de la red mañana”. El anuncio asegura que tiene todo lo esencial para vivir: agua, electricidad solar, calentador de agua, baño separado y cocina en la terraza.

Se ubica en un terreno rústico, pero a 10 minutos de la autopista y a 25 de Los Cristianos. El interior no se muestra, pero en la zona de terraza cuenta con un colchón y una silla, que puede hacer las veces de chill out, además de varias placas solares con las que el anunciante presume de que “ya no tendrás que pagar facturas de electricidad”. El pago debe hacerse de una vez, sin plazos ni financiación.

Como si de una oferta de supermercado se tratase, la vivienda se puede adquirir junto con un Suzuki Grand Vitara del 2006 y un remolque de 500 kg para él.

Estudio en San Eugenio

La segunda opción por precio, asciende a los 90.000 euros y se trata de un estudio en San Eugenio Alto, Costa Adeje, de 32 metros cuadrados. El espacio está listo para ser habitado, en buen estado, con un baño y una habitación. La cama está elevada sobre un soporte de madera que hace de segunda planta encima del salón-comedor.

La siguiente opción ―la última por debajo de los 100.000 euros― es una vivienda prefabricada que se oferta como casa o chalet independiente en venta en Playa del Duque, en Costa Adeje. La construcción modular es una de las apuestas del Gobierno Canarias para paliar la crisis habitacional que vive el Archipiélago. Son inmuebles que se levantan un 30% más rápido y que generan un 40% menos de emisiones de CO2.

Casas prefabricadas

Algunas de las ventajas que se enumeran en el anuncio son: durabilidad, tiempo de ejecución, ahorro de energía, movilidad y la personalización del proyecto. El edificio modular está vacío, por lo que además será necesario amueblarlo. En las imágenes se puede observar cómo un camión transporta y coloca la casa móvil en un terreno.

El resto de ofertas más baratas de la zona se corresponden a un piso en el Casco Urbano de Adeje de una habitación y 58 metros por 120.000€ y a un estudio de 41 m² en Costa Adeje por 122.000€. La primera opción se oferta como una oportunidad para invertir, porque se encuentra rentado a un inquilino con contrato en vigor.

El municipio del sur de Tenerife es el más caro de toda Canarias con un precio de media en marzo de 3.877 €/m². Por detrás, otro de los enclaves más turísticos de la provincia vecina, San Bartolomé de Tirajana (3.860 €/m2), en Gran Canaria.