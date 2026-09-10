Todo lo que necesitas saber de GRAVITEO A Coruña Xacobeo

GRAVITEO A Coruña Xacobeo reunirá del 18 al 20 de septiembre distintas formas de enfrentarse a la altura y los obstáculos: escalar sin cuerdas en un muro de 16 metros sobre el mar, disputar carreras verticales que se resuelven por centésimas, abrirse camino entre los desafíos del búlder o encontrar el camino más rápido en un circuito de parkour. Todo sucederá en La Marina y O Parrote, con acceso gratuito para el público.

El programa incluye la Psicobloc Master Series, el Open internacional y gallego de escalada de velocidad, el Open de Boulder ciudad de A Coruña, el Campeonato de España de Parkour y el Open gallego de escalada de velocidad juvenil.

El gran espectáculo sobre el Atlántico

La Psicobloc Master Series ofrecerá una de las imágenes más singulares del festival. Dieciséis especialistas competirán sin cuerdas, arneses ni redes en un muro desplomado de 16 metros de altura instalado junto al agua. Los enfrentamientos se disputarán sobre vías paralelas y el mar actuará como protección en caso de caída. El sábado habrá entrenamientos y tiempos de duelo de 11.00 a 13.00 horas, antes de las finales nocturnas, previstas de 21.50 a 23.30.

Chris Sharma, uno de los grandes impulsores mundiales del psicobloc, será el embajador oficial de la prueba. Entre los nombres confirmados figuran Julia Chanourdie, Mikel Linacisoro, Svana Bjarnason, Francis Guillén, Katja Debevec, Mattea Pötzi, Isaac Estévez, Ana Belén Argudo, Eneko Carretero y Jérôme González.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) El festival de deportes urbanos, organizado por La Opinión A Coruña y su grupo editorial Prensa Ibérica, con el impulso de la Xunta de Galicia, el Concello de A Coruña, la Diputación de A Coruña, así como Cabreiroá, y la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia, la Federación Galega de Montañismo, Tranvías y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour ¡Inscríbete!

Dos generaciones contra el cronómetro

En el Open internacional y gallego de escalada de velocidad, dos deportistas saldrán al mismo tiempo por calles paralelas y tratarán de alcanzar la parte superior de un muro estandarizado de 15 metros. Los entrenamientos libres se celebrarán el viernes de 19.00 a 21.00 horas. El sábado, la competición absoluta femenina y masculina se disputará entre las 19.00 y las 20.30.

María Laborda llegará como uno de los principales referentes nacionales. Fue campeona de España en 2021 y este verano terminó sexta en la prueba europea celebrada en Barcelona. Junto a ella estará Alejandro Rivas y una generación que empuja desde Galicia, con Nora García Maestu. El domingo, de 10.00 a 13.00, las categorías inferiores tendrán su propio espacio en el Open gallego de escalada de velocidad juvenil.

AMI: escalar para competir e incluir

En el Open de Boulder ciudad de A Coruña, los participantes deberán resolver recorridos cortos y de gran dificultad sin cuerdas. El programa abarca las categorías U15, U17 y Absoluta, además de Paraescalada U15, Paraescalada U17 y Paraescalada Absoluta. Entre los nombres locales estará Javi Gento, referente gallego del búlder competitivo.

La Agrupación de Montañeros Independientes —AMI—, organizadora del Open, llevará además al festival una labor que va más allá de la competición. Su proyecto Camino, Escala y Orientación reúne cada año a unas 500 personas en actividades de montaña, entre ellas personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión. El domingo 20, AMI impartirá Boulder Experience, una actividad abierta a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, de 11.30 a 14.00 horas.

Velocidad y estilo propio entre obstáculos

Muros, barras y desniveles formarán el terreno del Campeonato de España de Parkour, organizado junto a la Real Federación Española de Gimnasia. En Speed, los atletas deben completar el recorrido en el menor tiempo posible. En Freestyle, cada participante construye una línea propia de saltos, giros y acrobacias que los jueces valoran por su dificultad, ejecución, creatividad, seguridad y fluidez.

El equipo nacional llegará con deportistas que han competido por las medallas internacionales durante 2026. Marta Gutiérrez fue bronce en Montpellier y plata en Estambul. También estarán Eduardo Oliva, finalista de Freestyle en Montpellier, y Héctor Martínez, semifinalista de Speed en una Copa del Mundo.

Qué ver cada día

El viernes 18, la actividad comenzará con el Open de Boulder ciudad de A Coruña: U17 y Paraescalada U17 competirán a partir de las 16.30 horas. A las 17.00 comenzarán los entrenamientos oficiales de Speed y Freestyle del Campeonato de España de Parkour y, a las 19.00, los entrenamientos libres de escalada de velocidad.

El sábado 19, las clasificatorias de Parkour se prolongarán de 9.00 a 21.00 horas. La competición Absoluta y Paraescalada Absoluta masculina de búlder se desarrollará de 9.30 a 11.30 y la femenina, de 12.00 a 14.00. U15 y Paraescalada U15 competirán de 17.00 a 18.30. El psicobloc tendrá actividad de 11.00 a 13.00 y de 21.50 a 23.30, mientras que la competición absoluta de velocidad se disputará de 19.00 a 20.30.

El domingo 20, el Open gallego de escalada de velocidad juvenil se desarrollará de 10.00 a 13.00 horas y las finales de Speed y Freestyle de Parkour, de 10.00 a 16.00. De 11.30 a 14.00 horas, AMI impartirá Boulder Experience para niños y jóvenes de entre 6 y 17 años.

Además de las competiciones, GRAVITEO A Coruña Xacobeo contará con una zona gastro. Cinco food trucks de Burger Fest ofrecerán hamburguesas gourmet, opciones veganas y sin gluten, nachos con guacamole y tartas de queso, junto a los helados artesanales de Bico de Xeado y una barra de bebidas. La entrada gratuita, los talleres abiertos y esta mezcla de deportes urbanos y ocio completarán tres días de actividad frente al mar

Fuente: La Opinión A Coruña